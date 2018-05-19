Ученые рассказали о пользе табака

Канберра, 19 мая. Содержащийся в декоративном табаке белок помогает бороться со многими опасными вирусными инфекциями. Об этом со ссылкой на исследование ученых из Университета Ла Троба в Австралии сообщает MedicalXpress.

Ученые изучили изображение атомной структуры декоративного табака и обнаружили в нем пептид NaD1. Белок разрушает наружную оболочку клеток грибка Candida albicans, который выступает возбудителем опасных заболеваний у людей с иммунодефицитами, так как вызывает гибель полезных микроорганизмов.

Обнаруженный в табаке пептид способен справиться даже с мутировавшими культурами грибка, которые приобрели устойчивость к обычным препаратам. Учение отмечают, что NaD1 помогает бороться с серьезными заболеваниями, которые вызывают энцефалитные вирусы, золотистый стафилококк, ВИЧ и вирус Зика.