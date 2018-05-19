Путин рассказал, на каких условиях Россия сохранит транзит газа через Украину

Москва, 19 мая. Россия продолжит транзит газа через территорию Украины после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», если это будет экономически обосновано. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил президент РФ Владимир Путин.

«Хочу подчеркнуть, поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности», — отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия оценивает «Северный поток — 2» как экономический проект. Поэтому все решения относительно транзита газа через Украину принимаются из финансовых соображений.

Напомним, строительство газопровода вызывает обеспокоенность в США и на Украине. Ранее Газета.ru сообщила, что Владимир Путин рассказал, почему Вашингтон выступает против «Северного потока — 2». Основной причиной президент назвал желание США продавать на европейском рынке сжиженный природный газ, который не может конкурировать с поставляемым по трубопроводу российским газом.