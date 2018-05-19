Порошенко похвалил украинцев за вышиванки и назвал лучшей нацией в мире

Киев, 19 мая. Президент Украины Петр Порошенко назвал украинцев лучшей нацией в мире, у которой никто не смог выбить любовь к вышиванке. Об этом он заявил на флешмобе ко Дню вышиванки в Днепре.

«Украинцы — лучшая нация в мире. Мы объединены, и никто нас не расколет», — сказал президент Украины.

Порошенко поставил вышиванку в один ряд с государственными символами Украины: гербом, флагом и гимном и заявил, что никто не смог выбить у украинцев любовь к этому предмету гардероба, за который люди «шли в тюрьму».

Также Петр Порошенко похвалил Днепр, который «доказал свою украинскость» и «является форпостом всего украинского».

Напомним, президент Украины нередко говорит о патриотизме и национальных символах. Но его речи вдохновляют не всех украинцев. Ранее агентство Ридус сообщило, что участник украинского националистического батальона «Азов» (организация запрещена в России) Олег Толмачев отказался пожать Порошенко руку.