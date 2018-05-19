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Западные СМИ рассказали, как США готовятся к большой войне с Россией
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    Западные СМИ рассказали, как США готовятся к большой войне с Россией

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    Западные СМИ рассказали, как США готовятся к большой войне с Россией

    Вашингтон, 19 мая. США стремятся к «большой войне» с Россией и уже начали подготовку к конфронтации. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщает «Политэксперт».

    Эксперты отмечают, что в посвященном «ядерной позиции» США докладе Россия упоминается 127 раз. Тогда как другие противники политики Вашингтона Китай и Иран появляются в документе лишь 47 и 39 раз соответственно. Издание отмечает, что такое внимание к России указывает на то, кого именно в США считают наиболее вероятным противником в большой войне.

    По мнению экспертов, Вашингтон уже начал подготовку к конфликту. Об этом свидетельствуют увеличение военного бюджета, восстановление Второго флота в Атлантике, разработка нового вооружения и удары по Сирии. Аналитики отмечают, что на фоне таких приготовлений говорить об агрессии России глупо. Напротив, все аспекты говорят о том, что сценарий по вступлению в потенциальную крупномасштабную войну отрабатывают именно США.

    Автор: Виталий Малясев
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