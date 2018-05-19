Один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в школе штата Джорджия в США

Вашингтон, 19 мая. В результате стрельбы на школьной выпускной церемонии в штате Джорджия погиб человек, двое получили ранения. Об этом сообщает телеканал WXIA-TV.

По данным телеканала, стрельба произошла в школе Маунт-Зайон в округе Клейтон. После инцидента в больницу были доставлены трое пострадавших, один из них скончался вскоре после госпитализации.

Ранее агентство Ридус сообщило об инциденте со стрельбой в школе города Санта-Фе, штат Техас. В результате инцидента погибли 10 человек, столько же получили ранения.

Подозреваемый в нападении 17-летний Димитриос Пагуртзис пытался покончить с собой, но был задержан. В его доме сотрудники правоохранительных органов обнаружили взрывные устройства.