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Один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в школе штата Джорджия в США
Происшествия
Один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в школе штата Джорджия в США
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    Один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в школе штата Джорджия в США

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    Один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в школе штата Джорджия в США

    Вашингтон, 19 мая. В результате стрельбы на школьной выпускной церемонии в штате Джорджия погиб человек, двое получили ранения. Об этом сообщает телеканал WXIA-TV.

    По данным телеканала, стрельба произошла в школе Маунт-Зайон в округе Клейтон. После инцидента в больницу были доставлены трое пострадавших, один из них скончался вскоре после госпитализации.

    Ранее агентство Ридус сообщило об инциденте со стрельбой в школе города Санта-Фе, штат Техас. В результате инцидента погибли 10 человек, столько же получили ранения.

    Подозреваемый в нападении 17-летний Димитриос Пагуртзис пытался покончить с собой, но был задержан. В его доме сотрудники правоохранительных органов обнаружили взрывные устройства.

    Автор: Виктор Мальцев
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