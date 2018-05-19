Кубинский бортинженер рассказал о возможной причине авиакатастрофы на Кубе

Гавана, 19 мая. Причиной падения самолета на Кубе мог стать технический сбой. Об этом местным СМИ заявил бортинженер, обслуживавший самолет, вылетевший за несколько минут до разбившегося лайнера.

Бортинженер по имени Йоаннер заявил, что был другом членам экипажа упавшего Boeing 737-200. Мужчина рассказал, что в день катастрофы экипаж его лайнера и члены экипажа разбившегося лайнера встречались в служебном помещении.

«Мы больше так не встретимся — по всей видимости, из-за технического сбоя, произошедшего в воздушном судне», — заявил Йоаннер.

Ранее агентство Ридус сообщило, что 18 мая недалеко от Гаваны разбился Boeing 737, направлявшийся из кубинской столицы в Гайану. В момент падения на борту самолета находились 110 человек, включая членов экипажа. В катастрофе выжили три женщины.