Сирия: российские военные раздали в Восточной Гуте семь тонн продуктов

Дамаск, 19 мая. Эксперты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали в городе Эрбин в Восточной Гуте около семи тонн продуктов. Об этом со ссылкой на представителя центра Сергея Бикушева сообщает РИА Новости.

«Мы раздали порядка семи тонн продуктовых наборов​​​. Это рис, мука, мясные консервы, питьевая вода, с которой в городе есть сложности», — заявил Бикушев.

Начальник медицинского отделения центра Владимир Тютюнников отметил, что жителям Эрбина оказана медицинская помощь. Среди взрослого населения большинство жалоб связано с сердечно-сосудистыми патологиями и высоким давлением. Дети обращаются с инфекционными заболеваниями.

Как и в других населенных пунктах Восточной Гуты, в Эрбине идут восстановительные работы. Покинувшие ранее город беженцы возвращаются в свои дома.