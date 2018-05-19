Сирия: российские военные раздали в Восточной Гуте семь тонн продуктов
Дамаск, 19 мая. Эксперты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали в городе Эрбин в Восточной Гуте около семи тонн продуктов. Об этом со ссылкой на представителя центра Сергея Бикушева сообщает РИА Новости.
«Мы раздали порядка семи тонн продуктовых наборов. Это рис, мука, мясные консервы, питьевая вода, с которой в городе есть сложности», — заявил Бикушев.
Начальник медицинского отделения центра Владимир Тютюнников отметил, что жителям Эрбина оказана медицинская помощь. Среди взрослого населения большинство жалоб связано с сердечно-сосудистыми патологиями и высоким давлением. Дети обращаются с инфекционными заболеваниями.
Как и в других населенных пунктах Восточной Гуты, в Эрбине идут восстановительные работы. Покинувшие ранее город беженцы возвращаются в свои дома.