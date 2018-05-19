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Сирия: российские военные раздали в Восточной Гуте семь тонн продуктов
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    Сирия: российские военные раздали в Восточной Гуте семь тонн продуктов

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    Сирия: российские военные раздали в Восточной Гуте семь тонн продуктов

    Дамаск, 19 мая. Эксперты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали в городе Эрбин в Восточной Гуте около семи тонн продуктов. Об этом со ссылкой на представителя центра Сергея Бикушева сообщает РИА Новости.

    «Мы раздали порядка семи тонн продуктовых наборов​​​. Это рис, мука, мясные консервы, питьевая вода, с которой в городе есть сложности», — заявил Бикушев.

    Начальник медицинского отделения центра Владимир Тютюнников отметил, что жителям Эрбина оказана медицинская помощь. Среди взрослого населения большинство жалоб связано с сердечно-сосудистыми патологиями и высоким давлением. Дети обращаются с инфекционными заболеваниями.

    Как и в других населенных пунктах Восточной Гуты, в Эрбине идут восстановительные работы. Покинувшие ранее город беженцы возвращаются в свои дома.

    Автор: Виктор Мальцев
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