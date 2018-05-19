Шиитский блок «Саирун» победил в парламентских выборах в Ираке

Багдад, 19 мая. На прошедших 12 мая в Ираке парламентских выборах лидирует возглавляемый шиитским религиозным деятелем Муктадой ас-Садром блок «Саирун». Об этом сообщает РИА Новости.

В Ираке 12 мая прошли первые после освобождения страны от запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 парламентские выборы. Согласно первоначальным подсчетам, в голосовании участвовали 10,7 млн человек, явка составила 44,5%. По окончательным данным блок «Саирун» лидирует на выборах.

Также большое количество голосов получили блок премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади «Наср» («Победа») и возглавляемая командиром крупнейшего в шиитском ополчении отряда «Бадр» коалиция «Фатх» («Завоевание»).

Всего в выборах участвовали 29 избирательных блоков, в которые вошли около 200 политических партий. На 329 депутатских мандатов претендовало более семи тысяч кандидатов.

1 Организация запрещена на территории РФ.