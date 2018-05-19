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США прекратили помощь на северо-западе Сирии
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    США прекратили помощь на северо-западе Сирии

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    США прекратили помощь на северо-западе Сирии

    Вашингтон, 19 мая. США прекратили действие программ помощи в северо-западной части Сирии, в которой действуют турецкие и антиправительственные силы. Об этом со ссылкой на источник сообщает CBS.

    США полностью прекращают программы помощи в провинции Идлиб. Регион находится под контролем выступающих против правительства боевиков. Также помощь не будет оказываться в провинции Африн, в которой Турция проводит военную операцию против курдских формирований.

    Телеканал отмечает, что на «стабилизацию местного общества», образование и борьбу с терроризмом на северо-западе Сирии США ежегодно выделяли десятки миллионов долларов. Сирийские власти обвиняли Вашингтон в поддержке и снабжении оружием боевиков.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что часть иностранных вооруженных формирований должна покинуть территорию Сирии, так как не будет имеет оснований находиться в стране после начала политического процесса.

    Автор: Виталий Малясев
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