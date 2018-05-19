Эрдоган назвал Иерусалим «красной чертой» для исламского мира

Анкара, 19 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал статус Иерусалима «красной чертой» для исламского мира. Заявление турецкий лидер сделал по итогам чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

«Сегодня мы провели в высшей степени значимое заседание с точки зрения поддержки палестинцев и сигнала Израилю. В нашем решении подчеркнуто, что Иерусалим — это наша «красная черта», — заявил президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что ОИС не признает решение США о переносе посольства в Иерусалим. По мнению турецкого лидера, политика Вашингтона наказывает палестинцев и еще больше провоцирует Израиль.

Эрдоган также напомнил позицию экс-президента США Джорджа Буша-младшего, который также как и нынешний глава Белого дома был республиканцем, но поддерживал и Израиль, и Палестину. Президент Турции призвал все страны официально признать столицей Палестины Восточный Иерусалим.

Напомним, 14 мая США перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Торжественное открытие дипмиссии привело к беспорядкам, в которых погибли более 40 палестинцев, сообщает агентство Ридус. Среди погибших могут быть дети.