Израиль прокомментировал решение ООН отправить в сектор Газа экспертов

Тель-Авив, 19 мая. Израиль отвергает решение совета по правам человека ООН об отправке в сектор Газа комиссии для расследования гибели палестинцев. Об этом в Twitter сообщил МИД страны.

«Израиль полностью отвергает решение совета по правам человека, которое в очередной раз доказывает, что это орган с антиизраильским большинством, где преобладают лицемерие и абсурд», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что считают результаты работы экспертов заранее предопределенными текстом самой резолюции.

Ранее Газета.ru сообщила, что совет по правам человека ООН решил направить для расследования гибели палестинцев в секторе Газа специалистов по военным преступлениям. Представители организации должны расследовать предполагаемые злоупотребления и нарушения, допущенные во время протестов 30 марта текущего года.