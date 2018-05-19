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Израиль прокомментировал решение ООН отправить в сектор Газа экспертов
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    Израиль прокомментировал решение ООН отправить в сектор Газа экспертов

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    Израиль прокомментировал решение ООН отправить в сектор Газа экспертов

    Тель-Авив, 19 мая. Израиль отвергает решение совета по правам человека ООН об отправке в сектор Газа комиссии для расследования гибели палестинцев. Об этом в Twitter сообщил МИД страны.

    «Израиль полностью отвергает решение совета по правам человека, которое в очередной раз доказывает, что это орган с антиизраильским большинством, где преобладают лицемерие и абсурд», — говорится в сообщении.

    В министерстве подчеркнули, что считают результаты работы экспертов заранее предопределенными текстом самой резолюции.

    Ранее Газета.ru сообщила, что совет по правам человека ООН решил направить для расследования гибели палестинцев в секторе Газа специалистов по военным преступлениям. Представители организации должны расследовать предполагаемые злоупотребления и нарушения, допущенные во время протестов 30 марта текущего года.

    Автор: Виктор Мальцев
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