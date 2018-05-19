Порошенко рассказал, как Украина собирается использовать Крымский мост

Киев, 19 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев после «восстановления суверенитета» в Крыму собирается использовать Крымский мост для связи с Кубанью. Об этом глава государства заявил на посвященном крымско-татарскому народу мероприятии.

Порошенко выразил уверенность, что «россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления». Украина, по его словам, будет пользоваться переправой для связи с Россией.

«А Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев», — заявил Петр Порошенко.

Напомним, Крым вошел в состав РФ весной 2014 года в результате референдума. За воссоединение с Россией высказались 96% жителей полуострова. Москва неоднократно отмечала, что воссоединение произошло демократическим путем в соответствии с уставом ООН и международным правом. Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что Россия считает вопрос о территориальной принадлежности полуострова окончательно закрытым.