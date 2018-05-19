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Сирия: в провинции Ракка захвачен спикер ИГИЛ
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    Сирия: в провинции Ракка захвачен спикер ИГИЛ

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    Сирия: в провинции Ракка захвачен спикер ИГИЛ

    Дамаск, 19 мая. Захвачен один из лидеров террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) Абу Хасан аль-Мухаджир. Об этом со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщает ISIS Liveuamap.com‏.

    Абу Хасана аль-Мухаджира считают спикером террористической организации. По данным ресурса, операцию по захвату высокопоставленного главаря провели вооруженные формирования Сирийских демократических сил (SDF) и военные США. Абу Хасан аль-Мухаджир был захвачен в результате высадки десанта в пригороде Ракки Аль-Хатуния.

    Напомним, в провинции Дамаск в районе лагеря Ярмук происходят бои между правительственными войсками и террористами ИГИЛ. Накануне сообщалось, что боевики предприняли попытку атаковать опорные пункты правительственных войск к югу от сирийской столицы, но были разбиты.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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