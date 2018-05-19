Сирия: неизвестные расстреляли журналиста на пороге его дома в Даръа

Дамаск, 19 мая. В сирийской провинции Даръа убит получавший угрозы от террористов журналист новостного сайта Sy24 Ибрагим Аль-Мунджар. Об этом сообщает Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists — CPJ).

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The assassination of the journalist Ibrahim Al-Munjar in his residence in the town of Sida in rural #Daraa pic.twitter.com/yulJbJrFjT — Nedal Alamari (@nedal_alamari) May 17, 2018

Убийство произошло в городе Сайда, двое неизвестных на мотоцикле расстреляли журналиста на пороге его собственного дома. Аль-Мунджар получил ранение в шею и скончался.

Сообщается, что Ибрагим Аль-Мунджар писал о социальных и гуманитарных проблемах. Журналист переехал в Сайду из другого города, так как неоднократно получал угрозы от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.