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Весь мир
Сирия: неизвестные расстреляли журналиста на пороге его дома в Даръа
Весь мир
Сирия: неизвестные расстреляли журналиста на пороге его дома в Даръа
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    Сирия: неизвестные расстреляли журналиста на пороге его дома в Даръа

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    Сирия: неизвестные расстреляли журналиста на пороге его дома в Даръа

    Дамаск, 19 мая. В сирийской провинции Даръа убит получавший угрозы от террористов журналист новостного сайта Sy24 Ибрагим Аль-Мунджар. Об этом сообщает Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists — CPJ).

    Убийство произошло в городе Сайда, двое неизвестных на мотоцикле расстреляли журналиста на пороге его собственного дома. Аль-Мунджар получил ранение в шею и скончался.

    Сообщается, что Ибрагим Аль-Мунджар писал о социальных и гуманитарных проблемах. Журналист переехал в Сайду из другого города, так как неоднократно получал угрозы от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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