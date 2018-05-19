Бегущий оккупант, крадущаяся белка: Порошенко помечтал о будущем Крымского моста

Бегущий оккупант, крадущаяся белка... Украинскому президенту не дает покоя Крымский мост.

Крымский мост не дает спокойно уснуть представителям украинской «политической элиты», разрушая мифы об «отсталой России» и «тяжелой судьбе» жителей полуострова. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что в «европейской и прогрессивной» Украине вот уже 25 лет никак не построят мост через Днепр в столице страны. Хотя протяженность сооружения согласно проекту в два с половиной раза уступает переходу через Керченский пролив.

25 ЛЕТ СТРОЯТ МОСТ ЧЕРЕЗ ДНЕПР В УКРАИНЕ https://t.co/WmXaV3YKKL — Зотов Владимир (@Zotov_VB) May 16, 2018

Два года в Киеве убеждали себя и других в невозможности построить Крымский мост. Весть о его открытии повергла адептов «Майдана» в глубокое уныние.

Чувство юмора сохранили только политтехнологи президента. Посоветовали шефу тоже что-нибудь открыть. За неимением лучшего Порошенко отправился в село Боденьки на Киевщине, где появился новый фельдшерско-акушерский пункт.

Що наскакали, то і здобули! — Gennady Starchenko (@gstar0859) May 17, 2018

Сравнения были неизбежны…

«Порошенко в присутствии французского посла, министров, депутатов торжественно открыл фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки Вышгородского района Киевской области. В этот же день В.В. Путин открыл Крымский мост. Слушать болтовню Порошенко и смешно, и грустно», — написал в Twitter бывший глава правительства Украины Николай Азаров.

Що наскакали, то і здобули! — Gennady Starchenko (@gstar0859) May 17, 2018

Николай Янович посоветовал главе государства побольше заниматься делом, и поменьше — пиаром.

Ну фельдшерско-акушерский пункт это всяко важнее, в Украине что не новость с Петей все сенсация, а тут мостик какой то ???????????? — Вячеслав Анатольевич (@Kinokrad1) May 15, 2018

«Пока мы радуемся открытию движения по Крымскому мосту, есть свой повод для гордости и на Украине. Порошенко открыл фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки», — пишет журналист Армен Гаспарян.

Да ладно,Вам -пусть хоть что-то открывают. — Протасова (@Protasova1) May 15, 2018

Пользователи Сети гадают, какие еще выдающиеся объекты откроет гарант.

«Петр Порошенко торжественно открыл дверь», — иронизирует некто Вождь.

Ну хватит!!!))))))))))))))))))))))))))))))))) — Sofia Tereshchenko (@OFLTereshchenko) May 16, 2018

Помимо скромных масштабов открытия, президента подвела и характерная жестикуляция. Сеть заполонили вариации на тему: «Путин открыл Крымский мост. Порошенко открыл 0,7».

Почему же только 0,7? Он еще открыл жительнице Боденек дверь в кабинет гинеколога. pic.twitter.com/CRn81ilWVI — Лена Лантух (@LenaLantuh) May 16, 2018

Между тем, украинский президент счел нужным прокомментировать запуск в эксплуатацию Крымского моста. Политик в полной мере оправдал славу гения сюрреализма.

«Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», — грозно заявил Петр Алексееич.

Он добавил, что Киев в дальнейшем обязательно использует сооружение для укрепления связей с Кубанью и с некой «другой Россией».

Желание развивать отношения с соседями, безусловно, похвально. Но неужели для этого непременно нужен мост? Неужели Петр Алексеевич потому был злой, что у него моста не было? Ведь все годы после «революции достоинства» именно ухудшение отношений с Россией стало главной «фишкой» украинской власти. Сворачивание экономических связей, агрессивная политика против русского языка и культуры, бесконечные обвинения в адрес Москвы по всякому поводу — такой была и, увы, остается внешнеполитическая платформа Банковой.

Сам Порошенко не менее трех десятков раз сказал «окончательное прощай» России. И что же теперь? Прощай, Россия, здравствуй, Кубань?

Нельзя не упомянуть и о проекте «Стена», призванном создать между братскими народами физически осязаемую границу. Слава Богу, «постмайданные» власти действовали в своем обычном стиле. «Освоили» бюджетные средства, построив ничтожно малую часть «грандиозного» проекта. Да и эта малая часть стала легкой добычей диких кабанов.

Пассаж президента о «бегущих по мосту оккупантах» украинцы оценили по достоинству. Например, пользователь Дмитрий Лашин предложил гаранту творчески интерпретировать событие, представив его как часть «гениального плана».

Да пускай вообще скажет, что он все так и задумывал.Что это благодаря его гениальному плану "российские рабы" соединили "украинский" Крым с Россией, для вторжения в Кубань.И это ещё одна причина выбрать его на второй срок????.Это точно лучше пиара на открытии "собачьих будок". — Dmitriy Lanshin (@eman_csgo) May 18, 2018

«Утром выпил, день свободный», — вспомнил народную мудрость Владимир Вановский.

Утром выпил, день свободный... — Vladimir Vanovsky (@wovik253) May 18, 2018

Однако накануне появилась действительно любопытная информация. Мол, украинский президент тоже приложил руку к строительству Крымского моста. Бывший народный депутат Елена Лукаш указала следующее:

«Аккумуляторы для работающей на строительстве моста техники поставляет украинский завод «Энергоавтоматика», принадлежащий Петру Порошенко.»

Елена Лукаш: Некоторые украинцы помогали строить Крымский мост: https://t.co/aXXmcXCswx pic.twitter.com/LjoshV1cuL — Голос Правди (18+) (@golospravdycom) May 17, 2018

Свою короткую заметку Лукаш завершила ироничным призывом к «жандармам достоинства» поскорее опровергнуть эти сведения.

«Господа журналисты и политики! сбу и другие жандармы достоинства, надо срочно опровергнуть эту информацию. Проверять не надо. Не дай Бог правда…», — предостерегла экс-регионал.

Зная повадки Петра Алексееича, исключать нельзя ничего. Это ведь он четыре года вещал о «российской агрессии», будучи владельцем фабрики Roshen в Липецке. Последние заявления Петра Алексеевича и его ближайшего окружения окончательно утверждают в мысли, что гарант придерживается не очень высокого мнения о «своем народе».

Взять хотя бы историю постоянного представителя президента о боевых крымских дельфинах, которые в знак протеста отказались принимать пищу из рук россиян. Четыре года без еды — это подвиг!

Время офигительных историй! Постпред Порошенко: украинские боевые дельфины отказались сотрудничать с оккупантами, перестали брать у них еду и умерли! Остались верны присяге до конца. Кричали они "Слава Украине!" перед смертью? pic.twitter.com/vYEPBhrb0y — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) May 15, 2018

«Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины», — посетовал постоянный представитель главы украинского государства.

После этой истории становятся действительно грустно. Но не за дельфинов.