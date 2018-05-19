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Украина
Бегущий оккупант, крадущаяся белка: Порошенко помечтал о будущем Крымского моста
Общество
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    Бегущий оккупант, крадущаяся белка: Порошенко помечтал о будущем Крымского моста

    1979

    Бегущий оккупант, крадущаяся белка: Порошенко помечтал о будущем Крымского моста

    Бегущий оккупант, крадущаяся белка... Украинскому президенту не дает покоя Крымский мост.

    Крымский мост не дает спокойно уснуть представителям украинской «политической элиты», разрушая мифы об «отсталой России» и «тяжелой судьбе» жителей полуострова. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что в «европейской и прогрессивной» Украине вот уже 25 лет никак не построят мост через Днепр в столице страны. Хотя протяженность сооружения согласно проекту в два с половиной раза уступает переходу через Керченский пролив.

    Два года в Киеве убеждали себя и других в невозможности построить Крымский мост. Весть о его открытии повергла адептов «Майдана» в глубокое уныние.

    Чувство юмора сохранили только политтехнологи президента. Посоветовали шефу тоже что-нибудь открыть. За неимением лучшего Порошенко отправился в село Боденьки на Киевщине, где появился новый фельдшерско-акушерский пункт.  

    Сравнения были неизбежны…

    «Порошенко в присутствии французского посла, министров, депутатов торжественно открыл фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки Вышгородского района Киевской области. В этот же день В.В. Путин открыл Крымский мост. Слушать болтовню Порошенко и смешно, и грустно», — написал в Twitter бывший глава правительства Украины Николай Азаров.

    Николай Янович посоветовал главе государства побольше заниматься делом, и поменьше — пиаром. 

     

    «Пока мы радуемся открытию движения по Крымскому мосту, есть свой повод для гордости и на Украине. Порошенко открыл фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки», — пишет журналист Армен Гаспарян.

    Пользователи Сети гадают, какие еще выдающиеся объекты откроет гарант.

    «Петр Порошенко торжественно открыл дверь», — иронизирует некто Вождь.

    Помимо скромных масштабов открытия, президента подвела и характерная жестикуляция. Сеть заполонили вариации на тему: «Путин открыл Крымский мост. Порошенко открыл 0,7».

    Между тем, украинский президент счел нужным прокомментировать запуск в эксплуатацию Крымского моста. Политик в полной мере оправдал славу гения сюрреализма.

    «Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», — грозно заявил Петр Алексееич.

    Он добавил, что Киев в дальнейшем обязательно использует сооружение для укрепления связей с Кубанью и с некой «другой Россией». 

    Желание развивать отношения с соседями, безусловно, похвально. Но неужели для этого непременно нужен мост? Неужели Петр Алексеевич потому был злой, что у него моста не было? Ведь все годы после «революции достоинства» именно ухудшение отношений с Россией стало главной «фишкой» украинской власти. Сворачивание экономических связей, агрессивная политика против русского языка и культуры, бесконечные обвинения в адрес Москвы по всякому поводу — такой была и, увы, остается внешнеполитическая платформа Банковой.

    Сам Порошенко не менее трех десятков раз сказал «окончательное прощай» России. И что же теперь? Прощай, Россия, здравствуй, Кубань?

    Нельзя не упомянуть и о проекте «Стена», призванном создать между братскими народами физически осязаемую границу. Слава Богу, «постмайданные» власти действовали в своем обычном стиле. «Освоили» бюджетные средства, построив ничтожно малую часть «грандиозного» проекта. Да и эта малая часть стала легкой добычей диких кабанов.

    Пассаж президента о «бегущих по мосту оккупантах» украинцы оценили по достоинству. Например, пользователь Дмитрий Лашин предложил гаранту творчески интерпретировать событие, представив его как часть «гениального плана».

    «Утром выпил, день свободный», — вспомнил народную мудрость Владимир Вановский.

    Однако накануне появилась действительно любопытная информация. Мол, украинский президент тоже приложил руку к строительству Крымского моста. Бывший народный депутат Елена Лукаш указала следующее:

    «Аккумуляторы для работающей на строительстве моста техники поставляет украинский завод «Энергоавтоматика», принадлежащий Петру Порошенко.»

    Свою короткую заметку Лукаш завершила ироничным призывом к «жандармам достоинства» поскорее опровергнуть эти сведения.

    «Господа журналисты и политики! сбу и другие жандармы достоинства, надо срочно опровергнуть эту информацию. Проверять не надо. Не дай Бог правда…»,  — предостерегла экс-регионал.

    Зная повадки Петра Алексееича, исключать нельзя ничего. Это ведь он четыре года вещал о «российской агрессии», будучи владельцем фабрики Roshen в Липецке. Последние заявления Петра Алексеевича и его ближайшего окружения окончательно утверждают в мысли, что гарант придерживается не очень высокого мнения о «своем народе».

    Взять хотя бы историю постоянного представителя президента о боевых крымских дельфинах, которые в знак протеста отказались принимать пищу из рук россиян. Четыре года без еды — это подвиг!

    «Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины», — посетовал постоянный представитель главы украинского государства.

    После этой истории становятся действительно грустно. Но не за дельфинов.

    Автор: Сергей Свазовский
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