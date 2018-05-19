Порошенко рассказал о подготовке поправок в конституцию Украины о статусе Крыма

Киев, 19 мая. В ближайшее время рабочая группа Конституционной комиссии Украины подготовит поправки, которые касаются статуса Крыма. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко.

По словам Порошенко, наработанные группой изменения касаются пятого раздела конституции страны и должны закрепить право крымского народа на самоопределение в составе Украины.

«Они должны закрепить неотъемлемое право крымскотатарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого Украинского государства», — заявил Порошенко.

По словам президента, это право предлагается признать источником особого статуса Крымской автономии в составе Украины.

Согласно поправкам, глава государства получит право вводить на территории региона «особый режим», если в Крыму возникнет несущая угрозу территориальной целостности и суверенитету Украины ситуация. Представлять интересы жителей полуострова, по предложению рабочей группы, должен новый представительный орган — Крымская Рада.

Напомним, с весны 2014 года Крым не является частью Украины. На референдуме 96% населения региона высказались за присоединение полуострова к России. В Москве указывают на то, что жители Крыма сделали демократический выбор, который не нарушает устав ООН и международное право. Президент России Владимир Путин также неоднократно указывал на то, что считает вопрос о территориальной принадлежности полуострова окончательно закрытым.