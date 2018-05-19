Ярош назвал убийц командира «Пятнашки» Мамиева

Киев, 19 мая. В убийстве украинскими силовиками командира бригады «Пятнашка» Донецкой народной республики Олега Мамиева, известного под позывным «Мамай», участвовали комбат «Черный», ротный «Рембо» и боец под позывным «Кипиш», сообщил на своей страннице в Facebok народный депутат Украины, экс-глава запрещенной в России организации «Правый сектор»1 Дмитрий Ярош.

О подробностях операции Ярош не рассказал. На своей странице он выразил благодарность бойцам за «профессиональную и качественную работу».

Мамиев получил тяжелые ранения на передовой в районе города Авдеевка. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако ранения оказались смертельными, он погиб 17 мая.

Ранее писатель Захар Прилепин рассказал, что батальон «Пятнашка» был одним из самых яростных и профессиональных подразделений Донбасса. По его словам, он помнит «Мамая» только как профи и аномально спокойного человека.

1 Организация запрещена на территории РФ.