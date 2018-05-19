Граждан России не было на борту разбившегося на Кубе Boeing-737

Москва, 19 мая. Граждан России не было на борту потерпевшего крушение на Кубе самолета Boeing-737, сообщает пресс-служба посольства РФ в Республике Куба.

В микроблоге диппредставительства в Twitter сообщается, что, по официальным данным кубинских властей, на борту разбившегося в Гаване самолета не было граждан РФ.

Самолет, выполнявший рейс DMJ 0972 Гавана-Ольгин, после взлета рухнул на сельскохозяйственные поля в районе между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны. На борту было 104 пассажира и пять членов экипажа.

В авиакатастрофе выжили три женщины. К тяжелом состоянии их госпитализировали. Еще один выживший позднее скончался в больнице от полученных травм.

Ранее сообщалось, что, по словам очевидцев, самолет пытался развернуться после взлета, но врезался в линии электропередачи.