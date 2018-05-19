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ЧМ по футболу посетит большое число иностранных гостей, включая президентов и министров — Лавров
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    ЧМ по футболу посетит большое число иностранных гостей, включая президентов и министров — Лавров

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    ЧМ по футболу посетит большое число иностранных гостей, включая президентов и министров — Лавров

    Москва, 19 мая. Россия ожидает, что предстоящий Чемпионат мира по футболу посетит большое количество высокопоставленных гостей, включая президентов, премьер-министров и министров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    В интервью аргентинской газете «Кларин» Лавров отметил, что гостями ЧМ станет «большое количество высокопоставленных гостей», среди которых президенты, премьеры, вице-премьеры, министры. 

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, основные приготовления к ЧМ уже завершены.

    «Уверен, что турнир станет настоящим спортивным праздником, и наши гости, помимо высококлассного футбола, получат массу приятных впечатлений от качества обслуживания и традиционно теплого российского гостеприимства», — отметил Лавров.

    Автор: Олеся Волкова
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