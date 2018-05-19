Москва, 19 мая. Россия ожидает, что предстоящий Чемпионат мира по футболу посетит большое количество высокопоставленных гостей, включая президентов, премьер-министров и министров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью аргентинской газете «Кларин» Лавров отметил, что гостями ЧМ станет «большое количество высокопоставленных гостей», среди которых президенты, премьеры, вице-премьеры, министры.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, основные приготовления к ЧМ уже завершены.