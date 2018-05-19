Самолет пытался развернуться: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе

Гавана, 19 мая. Разбившийся на Кубе самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линии электропередачи, сообщают очевидцы авиакатастрофы.

Как сообщает кубинское телевидение, по словам свидетелей, лайнер после взлета «развернулся, чтобы вернуться в аэропорт» и «врезался в линии и электропередачи».

По их словам, спасатели прибыли к месту катастрофы через 12 минут после падения.

Разбившийся Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh. В состав экипажа входили пять человек, на борту было 104 пассажира. Авария произошла во время взлета, в результате чего самолет рухнул на землю в 10 километрах от аэропорта Гаваны.

Согласно последним данным, в авиакатастрофе выжили три женщины. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Четвертый выживший скончался вскоре после того, как был доставлен в госпиталь.