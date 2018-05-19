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Шойгу поздравил с праздником работников системы ВТС
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    Шойгу поздравил с праздником работников системы ВТС

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    Шойгу поздравил с праздником работников системы ВТС

    Москва, 19 мая. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил с профпраздником сотрудников и ветеранов системы военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами.

    В обращении министра обороны подчеркивается, что система ВТС долгие годы «позволяет успешно решать сложные и многоплановые задачи по укреплению обороноспособности страны».

    Отметим, в марте президент России Владимир Путин заявил о двукратном росте объема подписанных контрактов по линии ВТС в 2017 году — до 16 миллиардов долларов.

    Автор: Олеся Волкова
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