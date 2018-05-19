Шойгу поздравил с праздником работников системы ВТС

Москва, 19 мая. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил с профпраздником сотрудников и ветеранов системы военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами.

В обращении министра обороны подчеркивается, что система ВТС долгие годы «позволяет успешно решать сложные и многоплановые задачи по укреплению обороноспособности страны».

Отметим, в марте президент России Владимир Путин заявил о двукратном росте объема подписанных контрактов по линии ВТС в 2017 году — до 16 миллиардов долларов.