Эксперт призвал сделать памятник Николаю II «ближе к людям»

Москва, 19 мая. Заслуженный архитектор Российской Федерации, член‐корреспондент Российской Академии Художеств Сергей Ткаченко поддержал идею установки памятника последнему императору Российской Империи Николаю Второму.

По его мнению, памятник лучше сделать в величину человеческого роста, чтобы он был «ближе к людям». Ткаченко отметил, что в последнее время в моду вошли монументы крупных масштабов. Но такие работы давят своими размерами, — полагает архитектор.

«Мы в последнее время ставим скульптуры которые давят своими масштабами. В нашей стране есть скульпторы, которые умеют хорошо делать памятники, приближенные к человеку, а не те , которые давят своими масштабами и придаваемыми им значениями», — убежден Ткаченко, слова которого цитирует телеканал «360».

Ранее стало известно открытии памятника Николаю Второму и цесаревичу Алексею в Новосибирске.