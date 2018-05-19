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Эксперт призвал сделать памятник Николаю II «ближе к людям»
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    Эксперт призвал сделать памятник Николаю II «ближе к людям»

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    Эксперт призвал сделать памятник Николаю II «ближе к людям»

    Москва, 19 мая. Заслуженный архитектор Российской Федерации, член‐корреспондент Российской Академии Художеств Сергей Ткаченко поддержал идею установки памятника последнему императору Российской Империи Николаю Второму.

    По его мнению, памятник лучше сделать в величину человеческого роста, чтобы он был «ближе к людям». Ткаченко отметил, что в последнее время в моду вошли монументы крупных масштабов. Но такие работы давят своими размерами, — полагает архитектор.

    «Мы в последнее время ставим скульптуры которые давят своими масштабами. В нашей стране есть скульпторы, которые умеют хорошо делать памятники, приближенные к человеку, а не те , которые давят своими масштабами и придаваемыми им значениями», — убежден Ткаченко, слова которого цитирует телеканал «360».

    Ранее стало известно открытии памятника Николаю Второму и цесаревичу Алексею в Новосибирске.

    Автор: Сергей Свазовский
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