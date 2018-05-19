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США готовятся к переговорам с Ираном по новой ядерной сделке — Госдеп
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    США готовятся к переговорам с Ираном по новой ядерной сделке — Госдеп

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    США готовятся к переговорам с Ираном по новой ядерной сделке — Госдеп

    Вашингтон, 19 мая. США готовы к переговорам с Ираном по новой сделке, которая снимет спорные места предыдущего соглашения, заявил директор полпланирования Госдепартамента США Брайан Хук.

    Хук подчеркнул, что «Иран не заслужил доверие мира в вопросе атомной программы». По его словам, Израиль ранее раскрыл информацию о сокрытии Ираном документов о якобы продолжении разработок по ядерному оружию. 

    «Мы намерены закрыть все возможные дыры в этом соглашении, чтобы новое соглашение на деле защищало миропорядок», — заявил он, добавив, что Госдеп и президент США Дональд Трамп «готовы к этим переговорам».

    По словам представителя Госдепа, одним из инструментов давления на Иран для достижения нового соглашения могут быть дополнительные санкции. 

    США готовятся к переговорам с Ираном по новой ядерной сделке — Госдеп

    Напомним, 8 мая Трамп объявил о выходе страны из соглашения по атому и распорядился немедленно начать восстановление санкций против Ирана. В минувший четверг, как сообщала «Газета.ру», глава Белого дома объяснил выход из ядерного соглашения тем, что США таким образом помогают Сирии. 

    Автор: Олеся Волкова
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