Вашингтон, 19 мая. США готовы к переговорам с Ираном по новой сделке, которая снимет спорные места предыдущего соглашения, заявил директор полпланирования Госдепартамента США Брайан Хук.

Хук подчеркнул, что «Иран не заслужил доверие мира в вопросе атомной программы». По его словам, Израиль ранее раскрыл информацию о сокрытии Ираном документов о якобы продолжении разработок по ядерному оружию.

«Мы намерены закрыть все возможные дыры в этом соглашении, чтобы новое соглашение на деле защищало миропорядок», — заявил он, добавив, что Госдеп и президент США Дональд Трамп «готовы к этим переговорам».

По словам представителя Госдепа, одним из инструментов давления на Иран для достижения нового соглашения могут быть дополнительные санкции.

Напомним, 8 мая Трамп объявил о выходе страны из соглашения по атому и распорядился немедленно начать восстановление санкций против Ирана. В минувший четверг, как сообщала «Газета.ру», глава Белого дома объяснил выход из ядерного соглашения тем, что США таким образом помогают Сирии.