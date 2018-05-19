Десять человек погибли и десять ранены в результате стрельбы в Техасе

Остин, 19 мая. Десять человек погибли и десять ранены в результате стрельбы в городе Санта Фе штата Техас Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил губернатор региона Грег Эббот​​​.

«С тяжелым сердцем я подтверждаю, что на данный момент погибли десять человек и еще десять человек ранены», — заявил Эббот​​​ в ходе выступления на специальной пресс-конференции.

Злоумышленник задержан. СМИ сообщают, что преступление совершил 17-летний Димитриос Пагуртзис. По словам губернатора штата, в его доме обнаружили взрывные устройства. Глава Техаса сообщил также о предпринятой нападавшим попытке суицида.

«Он также хотел покончить с собой после стрельбы, но ему не хватило духа», — отметил Эббот.

О стрельбе в средней школе штата Техас ранее сообщала RT.