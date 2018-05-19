Меню
Происшествия
Десять человек погибли и десять ранены в результате стрельбы в Техасе
Весь мир
Граждан России не было на борту разбившегося на Кубе Boeing-737
Следующая новость
Загрузка...

    Десять человек погибли и десять ранены в результате стрельбы в Техасе

    41

    Десять человек погибли и десять ранены в результате стрельбы в Техасе

    Остин, 19 мая. Десять человек погибли и десять ранены в результате стрельбы в городе Санта Фе штата Техас Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил губернатор региона Грег Эббот​​​.

    «С тяжелым сердцем я подтверждаю, что на данный момент погибли десять человек и еще десять человек ранены», — заявил Эббот​​​ в ходе выступления на специальной пресс-конференции.

    Злоумышленник задержан. СМИ сообщают, что преступление совершил 17-летний Димитриос Пагуртзис. По словам губернатора штата, в его доме обнаружили взрывные устройства. Глава Техаса сообщил также о предпринятой нападавшим попытке суицида.

    «Он также хотел покончить с собой после стрельбы, но ему не хватило духа», — отметил Эббот.

    О стрельбе в средней школе штата Техас ранее сообщала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.