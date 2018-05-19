Один человек погиб в результате обстрела Горловки украинскими силовиками

Донецк, 19 мая. В результате обстрела Горловки украинскими вооруженными силами погиб один человек. Об этом сообщил Иван Приходько, возглавляющий администрацию города. Приходько уточнил, что погибла женщина 1932 года рождения. Она получила осколочное ранение головы и умерла в реанимации.

«Молокова 21. Прямое (попадание) в дом. К сожалению, женщина 1932 года рождения скончалась в реанимации от осколочного ранения головы», — отметил чиновник республики на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее стало известно, что на протяжении четырех часов украинские вооруженные силы обстреляли сразу четыре населенных пункта в Донецкой народной республике. В частности под огнем оказались поселения Зайцево и Петровское.

О ночном обстреле жилых кварталов Донецка силами ВСУ, в результате которого погиб человек, ранее сообщала RT.