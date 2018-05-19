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Один человек погиб в результате обстрела Горловки украинскими силовиками
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    Один человек погиб в результате обстрела Горловки украинскими силовиками

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    Один человек погиб в результате обстрела Горловки украинскими силовиками

    Донецк, 19 мая. В результате обстрела Горловки украинскими вооруженными силами погиб один человек. Об этом сообщил Иван Приходько, возглавляющий администрацию города. Приходько уточнил, что погибла женщина 1932 года рождения. Она получила осколочное ранение головы и умерла в реанимации.

    «Молокова 21. Прямое (попадание) в дом. К сожалению, женщина 1932 года рождения скончалась в реанимации от осколочного ранения головы», — отметил чиновник республики на своей странице в социальной сети Facebook.

    Ранее стало известно, что на протяжении четырех часов украинские вооруженные силы обстреляли сразу четыре населенных пункта в Донецкой народной республике. В частности под огнем оказались поселения Зайцево и Петровское.

    О ночном обстреле жилых кварталов Донецка силами ВСУ, в результате которого погиб человек, ранее сообщала RT.  

    Автор: Сергей Свазовский
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