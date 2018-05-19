Ветеран АТО в обращении к Трампу рассказал о применении химоружия Киевом в Донбассе 

Хельсинки, 19 мая. Бывший офицер украинских Сил специальных операций, участник боевых действий в Донбассе Александр Мединский обратился к президенту США Дональду Трампу с заявлением, что обладает свидетельствами об изготовлении и применении украинскими военными химоружия на территории республик Донбасса.

В видеообращении, опубликованном на YouTube, Мединский обратил внимание на то, что раньше сделать подобное заявление он не мог, поскольку, находясь на территории Украины, опасался за свою жизнь и жизнь своих близких. В настоящее время он находится в столице Финляндии, поэтому и решился говорить «открыто и честно».

По словам бывшего военного, киевские власти «используют запрещенные приемы ведения войны», в том числе «запрещенное международными конвенциями химическое оружие для подавления мятежа на Донбассе». При этом он подчеркнул, что украинские власти фактически «применяют химическое оружие против своих граждан», поскольку участниками конфликта в Донбассе являются именно граждане Украины.

Мединский заявил, что «готов дать показания в американских судах, ФБР, АНБ и ЦРУ и любым другим американским специальным службам о том, как украинские военные использовали химическое оружие». При этом он подчеркнул, что все детали озвученных им данных он передаст только лично сотрудникам спецслужб США.