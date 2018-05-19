Ветеран АТО в обращении к Трампу рассказал о применении химоружия Киевом в Донбассе
Хельсинки, 19 мая. Бывший офицер украинских Сил специальных операций, участник боевых действий в Донбассе Александр Мединский обратился к президенту США Дональду Трампу с заявлением, что обладает свидетельствами об изготовлении и применении украинскими военными химоружия на территории республик Донбасса.
В видеообращении, опубликованном на YouTube, Мединский обратил внимание на то, что раньше сделать подобное заявление он не мог, поскольку, находясь на территории Украины, опасался за свою жизнь и жизнь своих близких. В настоящее время он находится в столице Финляндии, поэтому и решился говорить «открыто и честно».
По словам бывшего военного, киевские власти «используют запрещенные приемы ведения войны», в том числе «запрещенное международными конвенциями химическое оружие для подавления мятежа на Донбассе». При этом он подчеркнул, что украинские власти фактически «применяют химическое оружие против своих граждан», поскольку участниками конфликта в Донбассе являются именно граждане Украины.
Мединский заявил, что «готов дать показания в американских судах, ФБР, АНБ и ЦРУ и любым другим американским специальным службам о том, как украинские военные использовали химическое оружие». При этом он подчеркнул, что все детали озвученных им данных он передаст только лично сотрудникам спецслужб США.
«Летом 2015 года поступило боевое распоряжение конфисковать и доставить в Киев химическую лабораторию, которая принадлежала батальону «Донбасс», в прошлом незаконному военному формированию, которое использовало эту лабораторию для производства наркотических веществ, боевых отравляющих веществ и взрывчатых веществ. Также силами Специальных операций была проведена работа по привлечению к сотрудничеству химика батальона «Донбасс», — рассказал в своем обращении бывший военный.