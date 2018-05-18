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Политика
Постпред РФ назвал «ущербной» идею дать главе ОЗХО право устанавливать виновных в применении химоружия
Политика
Постпред РФ назвал «ущербной» идею дать главе ОЗХО право устанавливать виновных в применении химоружия
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    Постпред РФ назвал «ущербной» идею дать главе ОЗХО право устанавливать виновных в применении химоружия

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    Постпред РФ назвал «ущербной» идею дать главе ОЗХО право устанавливать виновных в применении химоружия

    Гаага, 18 мая. Россия выступает против наделения гендиректора ОЗХО полномочиями по установлению виновных в применении химического оружия, говорится в заявлении постпреда РФ Александра Шульгина. 

    По словам дипломата, западные страны, противники официального Дамаска, считают возможным «наделить гендиректора ОЗХО абсолютно несвойственными ему полномочиями по установлению виновных в применении химоружия». При этом он подчеркнул, что положений об этом в Конвенции о запрещении химического оружия "нет и быть не может».

    «Там четко прописано только то, что в случае выявления серьезных случаев нарушения Конвенции информация об этом передается на рассмотрение в СБ ООН или в Генассамблею ООН», — заявил Шульгин. 

    По его мнению, подобное предложение можно рассматривать как попытку «манипулировать Конвенцией» в корыстных интересах. Эту инициативу в постпредстве назвали «глубоко ущербной».

    Отметим, как сообщала «Газета.ру», в пятницу Госдепартамент США заявил об ответственности российской стороны, которая пять лет назад дала гарантии, что химоружие на территории Сирии будет уничтожено. 

    Автор: Олеся Волкова
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