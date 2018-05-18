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Сирия: САА начала финальный штурм боевиков ИГ в лагере Ярмук
Украина
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    Сирия: САА начала финальный штурм боевиков ИГ в лагере Ярмук

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    Сирия: САА начала финальный штурм боевиков ИГ в лагере Ярмук

    Дамаск (Сирия), 18 мая. Сирийская арабская армия (САА) вошла в южные кварталы лагеря палестинских беженцев Ярмук. Это станет переломным моментом в битве с террористами «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) под Дамаском. Видео штурма САА появилось в Сети.

    Проект WarDoc опубликовал видео с южных рубежей лагеря палестинских беженцев Ярмук — последнего анклава террористов ИГ1 под Дамаском. На записи видно, как танки девятой дивизии САА готовятся к штурму террористов от 30-ой улицы Ярмука, которая разделяет лагерь и район Аль-Кадам. 

    Как сообщалось ранее, утром в пятницу боевики ИГ предприняли попытку атаковать опорные пункты сил САР к югу от Дамаска, однако были разбиты и бежали к исходным позициям. Военнослужащим САА под прикрытием российских ВКС удалось отбить у террористов несколько зданий недалеко от улицы Аль-Уруба и мечети «Ан-Насим». 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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