Сирия: САА начала финальный штурм боевиков ИГ в лагере Ярмук

Дамаск (Сирия), 18 мая. Сирийская арабская армия (САА) вошла в южные кварталы лагеря палестинских беженцев Ярмук. Это станет переломным моментом в битве с террористами «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) под Дамаском. Видео штурма САА появилось в Сети.

Проект WarDoc опубликовал видео с южных рубежей лагеря палестинских беженцев Ярмук — последнего анклава террористов ИГ1 под Дамаском. На записи видно, как танки девятой дивизии САА готовятся к штурму террористов от 30-ой улицы Ярмука, которая разделяет лагерь и район Аль-Кадам.

Как сообщалось ранее, утром в пятницу боевики ИГ предприняли попытку атаковать опорные пункты сил САР к югу от Дамаска, однако были разбиты и бежали к исходным позициям. Военнослужащим САА под прикрытием российских ВКС удалось отбить у террористов несколько зданий недалеко от улицы Аль-Уруба и мечети «Ан-Насим».

1 Организация запрещена на территории РФ.