Сирия: начальник ЦПВС обсудил с представителями ООН безопасность прохождения гумконвоев

Хмеймим (Сирия), 18 мая. Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко обсудил с представителями ООН безопасное прохождение гумконвоев в Восточную Гуту.

Как сообщает Минобороны РФ, Евтушенко провел рабочую встречу с представителями ООН, на которой обсуждались вопросы безопасного и беспрепятственного прохождения гумконвоев в поселения Восточной Гуты.

По словам начальника ЦПВС, создание условий для улучшения гуманитарной ситуации и оказание населению медпомощи остаются приоритетными направлениями работы Центра примирения.

В частности, за прошедшие сутки специлисты ЦПВС провели благотворительную акцию в районе Баяда города Алеппо, передав более тонны свежего хлеба мирным жителям. Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 22 сирийцам, в том числе 14 детям.

В четверг, как сообщал RT, президент РФ Владимир Путин встретился в Сочи с сирийским коллегой Башаром Асадом. Российский лидер заявил, что они согласовали совместные действия по борьбе с терроризмом в САР.