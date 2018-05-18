Путин выразил соболезнования главе Кубы в связи с крушением самолета в аэропорту Гаваны

Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями председателю Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с крушением пассажирского самолета в аэропорту Гаваны, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, и пожелал выздоровления тем, кому удалось выжить.

Арендованный компанией Cubana de Aviacion в Мексике самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета из Международного аэропорта имени Хосе Марти. На борту воздушного судна находились 104 пассажира и несколько членов экипажа.

Согласно последним данным, сообщала «Газета.ру», трем пассажирам удалось выжить. Позднее один из них скончался в больнице от полученных травм.