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Путин выразил соболезнования главе Кубы в связи с крушением самолета в аэропорту Гаваны
Украина
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    Путин выразил соболезнования главе Кубы в связи с крушением самолета в аэропорту Гаваны

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    Путин выразил соболезнования главе Кубы в связи с крушением самолета в аэропорту Гаваны

    Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями  председателю Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с крушением пассажирского самолета в аэропорту Гаваны, сообщает пресс-служба Кремля.

    Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, и пожелал выздоровления тем, кому удалось выжить.

    Путин выразил соболезнования главе Кубы в связи с крушением самолета в аэропорту Гаваны

    Арендованный компанией Cubana de Aviacion в Мексике самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета из Международного аэропорта имени Хосе Марти. На борту воздушного судна находились 104 пассажира и несколько членов экипажа. 

    Согласно последним данным, сообщала «Газета.ру», трем пассажирам удалось выжить. Позднее один из них скончался в больнице от полученных травм.

    Автор: Олеся Волкова
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