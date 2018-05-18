Сирия: ООН готова доставить гумпомощь в районы Дамаска и лагерь беженцев Ярмук

ООН, 18 мая. ООН и партнеры готовы организовать доставку гумпомощи в лагерь палестинских беженцев Ярмук и другие районы Дамаска, в которых идут боевые действия между сирийской армией и боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), сообщил журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

По его словам, ООН и партнеры готовы доставить гумпомощь в Ильду, Бабиллу и Бейт-Сахем, а также в Ярмук и соседние районы. При этом он добавил, что это произойдет, «как только будет предоставлен доступ».

Хак отметил, что, по данным ООН, столкновения продолжаются в удерживаемыми боевиками ИГ1 Ярмуке и Хаджр-эль-Асваде. Из-за военных действий, по его словам, заблокированными оказались тысячи мирных жителей.

В настоящее время САА и палестинские отряды заблокировали террористов в северной части квартала Хаджр-эль-Асвад и лагере беженцев Ярмук.

Отметим, боевики ИГ терроризируют Ярмук уже четыре года, однако ООН обратила внимание на судьбу мирных жителей только сейчас.

В четверг президенты России и Сирии провели двусторонние переговоры в Сочи, в центре которых были борьба с терроризмом и политическое урегулирование в САР. Как сообщал RT, Владимир Путин отметил, что существенные военные успехи сирийской армии создали платформу для укрепления законной власти и возобновления полноформатного политического процесса.

1 Организация запрещена на территории РФ.