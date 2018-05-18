Лаврентьев: Дата встречи конституционной комиссии по Сирии пока не согласована

Сочи, 18 мая. Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что дата встречи участников конституционной комиссии для работы над основным законом САР пока не согласована.

«Сейчас будут согласовываться списки, как и конкретные лица, которые примут участие. Все это будет по согласованию с иностранными гарантами, со Стаффаном де Мистурой как с представителем ООН», — сказал Лаврентьев.

Напомним, в конце января в Сочи состоялся Конгресс национального диалога Сирии, по итогам которого было принято решение о создании конституционной комиссии. Для работы над новой конституцией Сирии были созданы три комитета, в которые вошли представители сирийского правительства, оппозиции и других политических сил.