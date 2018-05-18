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Лавров: Запад пытается создать в медийном пространстве негативный образ России
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    Лавров: Запад пытается создать в медийном пространстве негативный образ России

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    Лавров: Запад пытается создать в медийном пространстве негативный образ России

    Москва, 18 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается создать негативный образ России в медийном пространстве, чтобы сдержать развитие страны и повлиять на внешнеполитический курс Москвы.

    Министр отметил, что в настоящее время в отношениях России и Запада наблюдается регресс, который возник в результате односторонних действий западных стран во главе с США.

    «Складывается впечатление, что определенной части политической элиты на Западе не нравится то, что Россия, успешно решающая задачи внутреннего развития и эффективно защищающая суверенитет, проводит самостоятельный, независимый внешнеполитический курс», — рассказал Лавров в интервью аргентинской газете «Кларин».

    Глава МИД РФ подчеркнул, что Запад пытается оказывать давление на Москву, путем односторонних санкций, а также формирует негативный образ России, чтобы сдержать развитие государства.

    Автор: Алексей Громов
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