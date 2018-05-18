Работу конституционной комиссии Сирии Лаврентьев обсудит с де Мистурой в Женеве

Москва, 18 мая. Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев сообщил, что на предстоящей встрече со специальным посланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой обсудит вопрос работы конституционной комиссии по Сирии.

Отвечая на вопрос РИА Новости о конституционной комиссии, Лаврентьев сообщил, что он собирается обсудить этот вопрос с де Мистурой. Встреча должна состояться через неделю в Женеве.

Напомним, решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве, было принято в в рамках конгресса национального диалога Сирии, который прошел в Сочи в январе.

В четверг, как сообщал RT, президент РФ Владимир Путин встретился в Сочи с сирийским коллегой Башаром Асадом. По словам российского лидера, существенные военные успехи сирийской армии создали платформу для укрепления законной власти и возобновления полноформатного политического процесса. Асад заявил о намерении направить своих делегатов для формирования конституционной комиссии.