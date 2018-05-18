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Сирия: пять мирных жителей ранены при обстреле боевиками районов Дамаска
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    Сирия: пять мирных жителей ранены при обстреле боевиками районов Дамаска

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    Сирия: пять мирных жителей ранены при обстреле боевиками районов Дамаска

    Дамаск (Сирия), 18 мая. Пять мирных жителей ранены в результате минометных обстрелов жилых районов Дамаска со стороны боевиков, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    По данным Центра примирения, инцидент произошел накануне, 17 мая. Боевики из квартала Хаджар-Аль-Асвад открыли минометный огонь по районам Аль-Захира и Ас-Сальхия в городе Дамаск. 

    Пятеро мирных жителей получили ранения.

    В ЦПВС также сообщили, что за прошедшие сутки совместный иранско-российско-турецкий Координационный центр зафиксировал нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков в провинциях Латакия, Хама, Дамаск и Даръа.

    Сирия: пять мирных жителей ранены при обстреле боевиками районов Дамаска

    Накануне телеканал RT сообщал, что вывод боевиков и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс» в Сирии завершается, за сутки через пункт пропуска вышли около 8 тыс. человек.

    Автор: Олеся Волкова
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