Лавров: Миссия России в Сирии еще не окончена

Москва, 18 мая. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что миссия России в Сирии не окончена, поэтому военное присутствие будет сохраняться в САР до тех пор, пока в этом нуждаются власти страны и сирийский народ.

Глава МИД РФ отметил, что Россия внесла решающий вклад в разгром террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), после чего значительная часть воинского контингента РФ была выведена с территории Сирии.

«Однако миссия России в Сирии не окончена… Присутствие нашей страны в САР будет сохраняться до тех пор, пока в этом нуждается законное руководство Сирии и дружественный сирийский народ», — рассказал Лавров в интервью аргентинской газете «Кларин».

Министр добавил, что в Сирии по-прежнему работают авиабаза «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

1 Организация запрещена на территории РФ.