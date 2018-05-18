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Лавров: Миссия России в Сирии еще не окончена
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    Лавров: Миссия России в Сирии еще не окончена

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    Лавров: Миссия России в Сирии еще не окончена

    Москва, 18 мая. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что миссия России в Сирии не окончена, поэтому военное присутствие будет сохраняться в САР до тех пор, пока в этом нуждаются власти страны и сирийский народ.

    Глава МИД РФ отметил, что Россия внесла решающий вклад в разгром террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), после чего значительная часть воинского контингента РФ была выведена с территории Сирии.

    «Однако миссия России в Сирии не окончена… Присутствие нашей страны в САР будет сохраняться до тех пор, пока в этом нуждается законное руководство Сирии и дружественный сирийский народ», — рассказал Лавров в интервью аргентинской газете «Кларин».

    Министр добавил, что в Сирии по-прежнему работают авиабаза «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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