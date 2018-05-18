Сирия: за сутки саперы разминировали 19 домов в городе Дума

Москва, 18 мая. В сирийском городе Дома Восточной Гуты за сутки были обезврежены 13 взрывоопасных предметов, разминированы 19 домов, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В Восточной Гуте продолжается процесс нормализации обстановки. Так, в городе Дума специалисты расчищают завалы с помощью тяжелой автодорожной техники, восстанавливают объекты ЖКХ. Инженерно-саперные подразделения сирийской армии проводят разминирование жилых строений.

За минувшие сутки было разминировано 19 домов, обезврежено 13 взрывоопасных предметов.

К этому моменту после освобождения Восточной Гуты расчищено более 23 кв. км территории.