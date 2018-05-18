Появилось видео с места крушения пассажирского самолета на Кубе

Москва, 18 мая. В Сети появились первые кадры с места крушения пассажирского авиалайнерана Кубе. Видеоролик был опубликован на канале Cibercuba.

На видео запечатлены первые кадры после катастрофы. На кадрах виден столб черного дыма, который поднимается над местом крушения в районе взлетной полосы в аэропорту Гаваны.

Авиалайнер Boeing 737 потерпел крушение сразу после взлета. На борту воздушного судна находились 104 пассажира и несколько членов экипажа. Самолет следовал по маршруту Гавана — Ольгин. По предварительным данным трем пассажирам авиалайнера удалось выжить.

По данным кубинских СМИ, самолет был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем.