Скончался создатель стихотворного жанра «пирожки» Владислав Кунгуров

Москва, 18 мая. Создатель «стишков-пирожков» Владислав Кунгуров скончался на 47-м году жизни. Об этом сообщает сообщество «Пирожки+» в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, сегодня ушел из жизни Владислав Кунгуров - человек, который придумал «пирожки», — говорится в сообщении.

Малый поэтический жанр «стишки-пирожки» появился в 2003 году, после того как Владислав Кунгуров опубликовал цикл четверостиший «Пирожки». «Стишки-пирожки» - это четверостишие без рифмы, которое написано четырехстопным ямбом. Они записываются строчными буквами без знаков препинания.