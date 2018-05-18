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Скончался создатель стихотворного жанра «пирожки» Владислав Кунгуров
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    Скончался создатель стихотворного жанра «пирожки» Владислав Кунгуров

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    Скончался создатель стихотворного жанра «пирожки» Владислав Кунгуров

    Москва, 18 мая. Создатель «стишков-пирожков» Владислав Кунгуров скончался на 47-м году жизни. Об этом сообщает сообщество «Пирожки+» в социальной сети «ВКонтакте».

    «Друзья, сегодня ушел из жизни Владислав Кунгуров - человек, который придумал «пирожки», — говорится в сообщении.

    Малый поэтический жанр «стишки-пирожки» появился в 2003 году, после того как Владислав Кунгуров опубликовал цикл четверостиший «Пирожки». «Стишки-пирожки» - это четверостишие без рифмы, которое  написано четырехстопным ямбом. Они записываются  строчными буквами без знаков препинания.                                                  

    Автор: Алексей Громов
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