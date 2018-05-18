Американские санкции могут застопорить строительство  «Северного потока — 2», но не остановить его



Эксперты прокомментировали Федеральному агентству новостей возможные угрозы со стороны США проекту «Северный поток — 2».

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин отметил в разговоре с ФАН, что угрозы Дональда Трампа о готовности применить санкции против компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2» пока несут в себе элемент неопределенности:

«Непонятно, о каких мерах идет речь, как и когда они будут применяться и будут ли применяться вообще».

Эксперт также обратил внимание, что «Трамп хочет увязывать строительство газопровода с торговыми преференциями европейским производителям на территории США, предлагая своего рода размен: США откажутся от заградительных пошлин, Европа, в свою очередь, откажется от «Северного потока-2». Европейцы же, по словам Владимира Фейгина, делают встречное предложение — обещают увеличить объемы импорта (сейчас они минимальны) американского СПГ, но при условии, что Штаты не будут препятствовать строительству «Северного потока — 2». Словом, говорит эксперт, начинается большой торг.

«Если же Трамп решится на применение санкций против компаний, строящих этот газопровод, то, безусловно, это создаст проекту серьезные проблемы. Ведь американские санкции носят трансграничный характер, распространяясь не только на компании из США, но и фирмы из других стран, которые могут быть сильно заинтересованы в рынке Соединенных Штатов, но окажутся отрезанными от него», — подчеркнул Владимир Фейгин.

Но, по его мнению, европейцы так просто не сдадутся. Они будут обращаться в ВТО, применять какие-то иные защитные меры, как это сейчас показывает пример с попыткой американцев ввести санкции против компаний, сотрудничающих с Ираном.

С президентом Института энергетики и финансов согласен и Алексей Гривач, заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). Он напоминает о событиях начала 80-х годов прошлого века, когда американцы пытались сорвать сотрудничество ФРГ с СССР в рамках строительства газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», но немцы проявили принципиальность, и в итоге американцы вынуждены были отказаться от санкций против германских фирм. Сейчас, отмечает эксперт, ЕС пытается противостоять США в их политике введения ограничительных мер против компаний, работающих с Ираном.

«Энергетическое сотрудничество с Россией для европейцев гораздо важнее, чем с Ираном», — говорит Алексей Гривач, поэтому для них «стимулов гораздо больше, чтобы поддержать свои компании, работающие с Россией».

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов говорит, что на примере с Ираном европейцы «тестируют свои возможности сопротивляться экономическому давлению США, и этот опыт может быть ретранслирован в случае попыток Вашингтона ввести санкции против «Северного потока — 2».

В то же время эксперт признает, что американцам по силам создать серьезные проблемы для проекта. Не исключена ситуация, что «Газпрому», придется финансировать строительство, привлекая кредиты, например, китайские. Наибольшую угрозу проекту он видит в том, что США могут ввести санкции против Allseas Group SA — швейцарской компании, специализирующейся на укладке подводных трубопроводов, которая планируется в качестве подрядчика на проекте, что может вынудить ее отказаться от работ на Балтике, а замену ей найти будет сложно. Но, отмечает Правосудов, «такая ситуация маловероятна, поскольку такие заказы, как «Северный поток — 2» носят единичный характер, и отказ от него может поставить компанию в крайне сложную ситуацию, что вряд ли вызовет восторг у Швейцарии».

По его мнению, у американцев, конечно, есть возможности задержать реализацию «Северного потока — 2», но при консолидированной позиции России и ряда европейских государств, остановить этот проект США не в силах.

18 мая по итогам переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель стороны подтвердили свою приверженность строительству морского газопровода «Северный поток — 2» при условии сохранения транзита определенных объемов российского газа через территорию Украины.

«Северный поток — 2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.