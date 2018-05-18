«Отдохнули и хватит»: Умерший Сергей Мавроди опубликовал сообщение в Twitter
Москва, 18 мая. На официальной странице в Twitter умершего в марте основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди появилась запись с предложением обменять билеты «МММ» на криптовалюту.
«Ну что же...Отдохнули и хватит. Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, которые уже торгуются на биржах», — сообщается на официальной странице Сергея Мавроди в Twitter.
Ну что же... Отдохнули и хватит.— Сергей Мавроди (@Sergey_Mavrody) May 18, 2018
Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, Которые уже торгуются на биржах:https://t.co/i1cQE42mlK
Ожидаем рост! #БилетМММ #YoBit #mavro #ммм #биткоин #MMMGLOBAL
Финансовый Апокалипсис Неизбежен! =)) pic.twitter.com/45qcUxseBs
Основатель одной из крупнейших финансовых пирамид в России Сергей Мавроди скончался 26 марта на 63-м году жизни. Мавроди был похоронен на Троекуровском кладбище Москвы в закрытом гробу.