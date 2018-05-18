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«Отдохнули и хватит»: Умерший Сергей Мавроди опубликовал сообщение в Twitter
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    «Отдохнули и хватит»: Умерший Сергей Мавроди опубликовал сообщение в Twitter

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    «Отдохнули и хватит»: Умерший Сергей Мавроди опубликовал сообщение в Twitter

    Москва, 18 мая. На официальной странице в Twitter умершего в марте основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди появилась запись с предложением обменять билеты «МММ» на криптовалюту.

    «Ну что же...Отдохнули и хватит. Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, которые уже торгуются на биржах», — сообщается на официальной странице Сергея Мавроди в Twitter.

     

    Основатель одной из крупнейших финансовых пирамид в России Сергей Мавроди скончался 26 марта на 63-м году жизни. Мавроди был похоронен на Троекуровском кладбище Москвы в закрытом гробу.                             

    Автор: Алексей Громов
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