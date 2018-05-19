Сирия, 19 мая. Террористы ИГ1 понесли потери во время столкновений с САА к югу от Дамаска. Курдские радикалы арестовали мирных жителей в Дейр-эз-Зоре, обвинив их в связи с ИГИЛ1. САА передала населенный пункт Аль-Хадер в Алеппо под контроль военной полиции РФ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивали прикрытие САА и ее союзникам к югу от Дамаска.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли серьезный урон ИГ к югу от Дамаска; передали населенный пункт Аль-Хадер в Алеппо военной полиции РФ; обнаружили склад с оружием в Восточном Каламуне; пережили взрыв на базе САА в Хаме.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела перестрелки с САА у города Тадеф в северной части Алеппо; оказалась под ударом «Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа; задержала сирийского активиста на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: вела перестрелки с САА на севере провинции Хама; опровергла слухи о самороспуске группировки.

«Исламское государство»1: попыталось контратаковать САА в районе Хаджар Аль-Асвад на юге Дамаска; подверглось авиаударам ВВС САР южнее столицы; организовало взрыв в южной части иракской провинции Киркук.

Курды: провели аресты мирных жителей в провинции Дейр-эз-Зор; обстреляли населенный пункт Абу Хатер на востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: провела бомбардировки в городе Ас-Суса в Дейр-эз-Зоре.

ВС Ирака: задержали четырех боевиков ИГ в провинции Ниневия в Ираке.

Провинция Дамаск

К югу от Дамаска на протяжении всего дня разворачивались ожесточенные бои между террористами «Исламского государства» и правительственной армией. Как передавал новостной портал Al Masdar News, в первой половине дня военнослужащим сирийских войск удалось отразить полномасштабное наступление боевиков на севере района Хаджар Аль-Асвад. В результате вооруженного противостояния террористическая группировка понесла серьезные потери в живой силе и военной технике. Кроме того, несколько строений перешли под контроль сил САР под прикрытием ВКС РФ. Во второй половине дня по расположениям ИГИЛовцев ударили ВВС Сирии. Об этом сообщало агентство новостей United Networks FSNN.

На востоке региона было обнаружено очередное хранилище с оружием и военной техникой. Как передавали военные источники AMN, склад находился в пустынной местности между высотами Батра и Ар-Райба в Восточном Каламуне, откуда в конце прошло месяца были эвакуированы радикалы вооруженной оппозиции.

Провинция Алеппо

После окончания девятого раунда мирных переговоров в Казахстане стало известно, что населенный пункт Аль-Хадер будет передан сотрудникам российской военной полиции. Как передавал новостной портал Al Masdar News, части Сирийской арабской армии (САА) и отряды проасадовских ополченцев-шиитов начали выходить из города и направляться в сторону вершины Джебель-Ацзан. Напомним, подобные меры призваны не допустить эскалации конфликта между правительственными войсками и Сирийской свободной армией (ССА), поддерживаемой Турцией.

Тем временем в северной части региона в районе города Тадеф возобновились вооруженные стычки между исламистами вооруженной оппозиции и военнослужащими САР, передает интернет-портал Emaan News Center. Известно, что инициаторами боев выступили джихадисты ССА.

Стало известно о незаконном задержании одного из сирийских активистов — фотографа Омара Хафеза. По данным информационного агентства Zaman Al Wasil, он был арестован под предлогом ведения незаконной съемки. Это вызвало массовые протесты в Идлибе. Мирные жители вышли на улицы с требованиями освободить задержанного и прекратить ущемлять гражданские права и свободы активистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

В течение дня Сирийская демократическая армия**** (SDF) продолжила наступление в Дейр-эз-Зоре в рамках военной кампании «Буря Джазиры». Под огнем курдов оказался населенный пункт Абу Хатер на востоке провинции. Кроме того, на юго-востоке региона продолжились бомбардировки ВВС западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Twitter-канал (dierezzore5) утверждал, что в результате авианалетов США в городе Ас-Суса были убиты восемь террористов «Исламского государства». Согласно информации новостного агентства агентство El Balad, под ударами коалиционной авиации также скончались несколько гражданских лиц.

Появились сведения о новых арестах, произведенных курдскими радикалами на подконтрольных им территориях. Военный источник в сети Twitter (Syria_2_4) передавал, что в деревне Аль-Джарзи были задержаны несколько гражданских лиц, безосновательно обвиненных в сотрудничестве с ИГИЛ.

Провинция Даръа

На линии соприкосновения сил Сирийской свободной армии (ССА) и связанной с ИГИЛ организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид» вновь разворачивались ожесточенные бои. Как передавали оппозиционные источники, под обстрелом террористов оказались укрепрайоны правительственной армии у города Хейт. В результате взрывов, вызванных в результате падения снарядов, несколько гражданских лиц пострадали.

В районах, занимаемых радикалами антиправительственных формирований, возобновились междоусобные вооруженные стычки. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (Syria_2_4), в населенном пункте Сайда был убит один из журналистов оппозиционных СМИ.

Между тем правительственные подразделения сбросили листовки исламистам на юге Даръа, с призывали к добровольной капитуляции. Об этом сообщал Twitter-канал (ZeinakhodrAljaz).

Провинция Идлиб

В оппозиционных социальных сетях были опубликованы сообщения о скором самороспуске альянса «Тахрир Аш-Шам» и создании на его основе новой коалиции во главе с группировкой «Файлак Аш-Шам». Позднее на данную информацию отреагировали лидеры «Ан-Нусры», заявив о том, что подобные публикации являются ложными.

Между тем в регионе начались нападения не только на лидеров вооруженной оппозиции, но и на мирных граждан. Так, исламисты в масках похитили декана Института Рекламы, передавал телеканал HalabToday TV. В организации похищения подозреваются террористы антиправительственной организации «Хукумат Аль-Инказ».

Провинция Хама

В первой половине дня на север провинции прибыли автобусы, перевозившие последнюю группу боевиков и членов их семей, которые были эвакуированы из Растанского котла на севере Хомса. Исламисты добрались до города Калаат Аль-Мадик, подконтрольного отрядам вооруженной оппозиции, передавал новостной портал Halab Today TV.

Позднее в северной части Хамы фиксировались интенсивные перестрелки между сирийскими войсками и членами незаконных вооруженных формирований. Вследствие новых провокационных обстрелов радикалами территорий, подконтрольных САА, загорелись посевы южнее Аль-Латамины.

Вечером на одной из военных баз Сирийской арабской армии (САА) произошли четыре взрыва. По предварительным данным, причиной инцидента стали технические неполадки. Сообщалось по меньшей мере о десяти пострадавших.

Ирак

В провинции Киркук снова прогремел мощный взрыв. Согласно информации новостного портала Al Sumaria News, взрывное устройство было заложено на обочине дороги в районе населенного пункта Дакук и привело к гибели одного из местных жителей. К вечеру в результате боевых вылетов ВВС Сирии в данном районе были уничтожены 12 террористов, в том числе один из высокопоставленных лидеров ИГ.

Между тем в провинции Ниневия удалось задержать группу из четырех террористов «Исламского государства», действующих в составе одной из так называемых «спящих ячеек». Как передавали военные источники агентства новостей Iraqi News, боевики признались в том, что несут ответственность за убийство многих мирных жителей и иракских солдат. Таким образом, несмотря на постоянные спецоперации вооруженных сил Ирака в стране все еще действуют подпольные группы ИГИЛовцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)