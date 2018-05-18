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Дворкович избран сопредседателем фонда «Сколково»
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    Дворкович избран сопредседателем фонда «Сколково»

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    Дворкович избран сопредседателем фонда «Сколково»

    Москва, 18 мая. Аркадий Дворкович избран сопредседателем совета инновационного фонда «Сколково». Ранее он был председателем попечительского совета Сколковского института науки и технологий.

    Решение о назначении Дворковича было принято в пятницу на заседании совета фонда.

    «Совместно с Виктором Вексельбергом он (Аркадий Дворкович — прим. ФАН) станет определять основные стратегические векторы развития фонда «Сколково», — приводит РИА Новости комментарий фонда.  

    Вексельберг в свою очередь отметил, что рад приходу Дворковича в команду, назвав его «играющим тренером».

    С мая 2012 года Дворкович занимал пост вице-премьера РФ. Он курировал вопросы топливно-энергетического комплекса. В состав нового правительства, утвержденный 18 мая президентом Путиным, Дворкович не попал.  

    Автор: Федор Веснин
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