Дворкович избран сопредседателем фонда «Сколково»

Москва, 18 мая. Аркадий Дворкович избран сопредседателем совета инновационного фонда «Сколково». Ранее он был председателем попечительского совета Сколковского института науки и технологий.

Решение о назначении Дворковича было принято в пятницу на заседании совета фонда.

«Совместно с Виктором Вексельбергом он (Аркадий Дворкович — прим. ФАН) станет определять основные стратегические векторы развития фонда «Сколково», — приводит РИА Новости комментарий фонда.

Вексельберг в свою очередь отметил, что рад приходу Дворковича в команду, назвав его «играющим тренером».

С мая 2012 года Дворкович занимал пост вице-премьера РФ. Он курировал вопросы топливно-энергетического комплекса. В состав нового правительства, утвержденный 18 мая президентом Путиным, Дворкович не попал.