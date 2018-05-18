Харьков, 18 мая. Состояние находящейся в Харьковском СИЗО 49-летней Ларисы Чубаровой, известной также как «медсестра Тереза», оценивается как критическое.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, около двух дней назад у заключённой, у которой и раньше были проблемы со здоровьем, остановилось сердце. Лариса выжила и очнулась, однако состояние её вызывает серьёзные опасения. При этом в СИЗО помощь узникам время от времени оказывает Красный крест, но есть все основания полагать, что в судьбу Чубаровой данная структура так и не вмешалась.

29 июня 2017 года «Тереза» была осуждена на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ей инкриминируется участие в боевых действиях, пытки военнопленных и создание незаконных вооруженных формирований. Вместе с тем, вся вина «Терезы» заключается в том, что весной 2014 года она, будучи жительницей Харькова, участвовала в местном Антимайдане, не являясь даже ни одним из его лидеров.

Впоследствии женщина занималась исключительно волонтерством, привозя гуманитарную помощь в Славянск, в данный момент подконтрольный Киеву.