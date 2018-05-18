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У гражданки России остановилось сердце в Харьковском СИЗО
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    У гражданки России остановилось сердце в Харьковском СИЗО

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    У гражданки России остановилось сердце в Харьковском СИЗО

    Харьков, 18 мая.  Состояние находящейся в Харьковском СИЗО 49-летней Ларисы Чубаровой, известной также как «медсестра Тереза», оценивается как критическое.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, около двух дней назад у заключённой, у которой и раньше были проблемы со здоровьем, остановилось сердце. Лариса выжила и очнулась, однако состояние её вызывает серьёзные опасения. При этом в СИЗО помощь узникам время от времени оказывает Красный крест, но есть все основания полагать, что в судьбу Чубаровой данная структура так и не вмешалась. 

    29 июня 2017 года «Тереза» была осуждена на  11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ей инкриминируется участие в боевых действиях, пытки военнопленных и создание незаконных вооруженных формирований. Вместе с тем, вся вина «Терезы» заключается в том, что весной 2014 года она, будучи жительницей Харькова, участвовала в местном Антимайдане, не являясь даже ни одним из его лидеров. 

    Впоследствии женщина занималась исключительно волонтерством, привозя гуманитарную помощь в Славянск, в данный момент подконтрольный Киеву.

    Автор: Наталья Макеева
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