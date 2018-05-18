В Госдуме рассказали об изменениях в законе о контрсанкциях

Москва, 18 мая. Из закона о контрсанкциях был убран главный пункт, касающийся деятельности в России иностранных консалтинговых и аудиторских компаний. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

«В законопроекте о контрсанкциях главным пунктом был именно запрет на иностранный консалтинг, — напомнил он. — И по требованию иностранного же консалтинга он был отнесен формально на уровень правительства».

Депутат назвал ситуацию «борьбой». «Я бы даже сказал, что это — война. А на войне не всякую деревню берут сразу. По сути, это была попытка кавалеристского наскока. Необходимо понимать, что это вообще не вопрос экономики. Это — вопрос глубокой политики! Это — вертикаль власти. И здесь проблема не решается путем заговоров. Заговор — это когда депутаты взяли, приняли закон и поменяли расстановку всех сил в стране. Вот так не бывает!»

По словам Федорова, «в последний раз вопросы власти нашему с вами народу обошлись в тридцать с лишним миллионов жизней. То есть война за свободу и независимость в Великой Отечественной Войне».

«Пока народ не поднимется в массе своей в поддержку Путина и национально-освободительного процесса, проблема останется нерешаемой. Это должна быть тотальная мобилизация народа России на свободу и независимость. Нет тотальной мобилизации — нет решения проблемы. На халяву эти вопросы не решаются никогда!» — заявил парламентарий.

«Народ нас слушает и говорит: «Что это там, в Москве, нам не сделали красиво и не почесали пузико». За этого человека, который сидит и нас слушает, депутаты в Москве этот вопрос не решат», — уверен собеседник ФАН.

Напомним, что законопроект о контрсанкциях был рассмотрен во втором чтении накануне, 17 мая 2018 года.