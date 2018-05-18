Меню
Россия
В Госдуме рассказали об изменениях в законе о контрсанкциях
Новости Сирии
Сирия: ООН готова доставить гумпомощь в районы Дамаска и лагерь беженцев Ярмук
Следующая новость
Загрузка...

    В Госдуме рассказали об изменениях в законе о контрсанкциях

    48

    В Госдуме рассказали об изменениях в законе о контрсанкциях

    Москва, 18 мая. Из закона о контрсанкциях был убран главный пункт, касающийся деятельности в России иностранных консалтинговых и аудиторских компаний. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

    «В законопроекте о контрсанкциях главным пунктом был именно запрет на иностранный консалтинг, — напомнил он. — И по требованию иностранного же консалтинга он был отнесен формально на уровень правительства».

    Депутат назвал ситуацию «борьбой». «Я бы даже сказал, что это — война. А на войне не всякую деревню берут сразу. По сути, это была попытка кавалеристского наскока. Необходимо понимать, что это вообще не вопрос экономики. Это — вопрос глубокой политики! Это — вертикаль власти. И здесь проблема не решается путем заговоров. Заговор — это когда депутаты взяли, приняли закон и поменяли расстановку всех сил в стране. Вот так не бывает!»

    По словам Федорова, «в последний раз вопросы власти нашему с вами народу обошлись в тридцать с лишним миллионов жизней. То есть война за свободу и независимость в Великой Отечественной Войне».

    «Пока народ не поднимется в массе своей в поддержку Путина и национально-освободительного процесса, проблема останется нерешаемой. Это должна быть тотальная мобилизация народа России на свободу и независимость. Нет тотальной мобилизации — нет решения проблемы. На халяву эти вопросы не решаются никогда!» — заявил парламентарий.

    «Народ нас слушает и говорит: «Что это там, в Москве, нам не сделали красиво и не почесали пузико». За этого человека, который сидит и нас слушает, депутаты в Москве этот вопрос не решат», — уверен собеседник ФАН.

    Напомним, что законопроект о контрсанкциях был рассмотрен во втором чтении накануне, 17 мая 2018 года.

    Автор: Наталья Макеева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.