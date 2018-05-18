«Единая Россия» приостановит членство в партии подмосковного депутата за пощечину ребенку

Москва, 18 мая. Подмосковное отделение «Единой России» приостановит членство в партии депутата городского поселения Лесной Пушкинского района Московской области Андрея Одинцова, который дал пощечину школьнику. Об этом сообщил врио руководителя исполкома Пушкинского отделения «Единой России» Коба Паикидзе.

«На данный момент инцидент не исчерпан. Насколько нам известно, родители пострадавшего ребенка готовят документы в суд. Сам Одинцов ситуацию никак не комментирует», — сообщил Паикидзе.

Как пояснил глава Регионального исполкома Московского областного отделения «Единой России» Денис Перепелицын, статус депутата и членство в партии накладывает особую ответственность, что делает неприемлемым насилие в любой форме и при любых обстоятельствах, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, Одинцов дал пощечину восьмикласснику на уроке физкультуры за шумное поведение. Депутат проверял работу подрядчиков на школьном стадионе, где в этот момент находилась группа школьников, которые были освобождены от занятий. Депутату по каким-то причинам не понравилось поведение подростков, после чего он ударил одного из них.