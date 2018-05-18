Звезда «Дэдпула» назвал своего самого «любимого русского»

Москва, 18 мая. Звезда «Дэдпула» канадский актер Райан Рейнольдс назвал лидера группировки «Ленинград» своим любимым русским.

«Ты отнял у Колосса (персонажа из вселенной Marvel) титул моего любимого русского», — написал Рейнольдс под постом Шнурова в Instagram, где музыкант рассказал, что сыграл бы «алкаша», если бы снимался в «Дэдпуле», сообщает «Политэксперт».

В своем видео Шнуров посетовал, что «который год сидит в образе», однако в Голливуд его почему-то зовут.

Под комментарием Рейнольдса Шнуров пообещал, что увидится с актером в «Дэдпуле-3», пишет Infox.ru.