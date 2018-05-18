Меню
Весь мир
Звезда «Дэдпула» назвал своего самого «любимого русского»
Новости Сирии
Сирия: ООН готова доставить гумпомощь в районы Дамаска и лагерь беженцев Ярмук
Следующая новость
Загрузка...

    Звезда «Дэдпула» назвал своего самого «любимого русского»

    70

    Звезда «Дэдпула» назвал своего самого «любимого русского»

    Москва, 18 мая. Звезда «Дэдпула» канадский актер Райан Рейнольдс назвал лидера группировки «Ленинград» своим любимым русским.

    «Ты отнял у Колосса (персонажа из вселенной Marvel) титул моего любимого русского», — написал Рейнольдс под постом Шнурова в Instagram, где музыкант рассказал, что сыграл бы «алкаша», если бы снимался в «Дэдпуле», сообщает «Политэксперт».

    В своем видео Шнуров посетовал, что «который год сидит в образе», однако в Голливуд его почему-то зовут.

    Под комментарием Рейнольдса Шнуров пообещал, что увидится с актером в «Дэдпуле-3», пишет Infox.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.