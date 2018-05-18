Экс-глава СБУ рассказал, как ослушался Турчинова и начал конфликт в Донбассе

Киев, 18 мая. Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что только приказ исполнявшего обязанности президента страны Александра Турчинова остановил его от попытки взять штурмом захваченное здание СБУ в Луганске в 2014 году.

По словам Наливайченко, группа спецназа СБУ была готова отбить здание, но Турчинов отдал указание не делать этого. При этом Наливайченко отметил, что, не получив приказа штурмовать здание СБУ, он направил отряд сил специального назначения атаковать позиции «неприятеля» под Славянском.

«Повторюсь: меня не остановил приказ отойти. Мы пошли в бой», — рассказал экс-глава Службы безопасности Украины в эфире канала ZIK.

Отметим что, по официальной версии Киева, столкновение под Славянском в ночь на 13 апреля 2014 года спровоцировали «повстанцы». Таким образом Наливайченко признался, что именно он запустил маховик войны в Донбассе.