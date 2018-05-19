Сирия, 19 мая. Боевики ИГ1 перебираются на западный берег Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор и обстреливают позиции САА на этом направлении. На севере Идлиба возобновились бои между «Джебхат ан-Нусрой»1*** и «Джебхат Тахрир Сурией». Курды обвинили турецких солдат в мародерстве в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили больше 220 террористов ИГИЛ1 за последний месяц на юге Дамаска; отпраздновали освобождение территорий на юге Хамы и севере Хомса в городе Акраб.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): перебрасывает остатки своих отрядов на западный берег Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор и обстреливают позиции САА в этом районе; продолжает удерживать части пригородов Ярмук и Хаджар Аль-Асвад на южной окраине Дамаска.

Сирийская свободная армия** (ССА): призналась, что передавала вооружение, полученное от США, террористам «Ан-Нусры» в Алеппо.

Курды: обвинили турецких военных и их союзников в разграблении древних захоронений в Африне и разборе железнодорожных путей к северу от города.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): вновь столкнулась с отрядами «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки» на севере провинции Идлиб.

Провинция Дамаск

По данным военного источника на его странице в сети Twitter (@Dannymakkisyria), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) за последний месяц ликвидировали как минимум 227 террористов «Исламского государства» в ходе освободительной операции в южных предместьях Дамаска. Анклав ИГИЛ уменьшился в несколько раз, однако боевики продолжают удерживать ряд кварталов на севере пригорода Хаджар Аль-Асвад и на юге районов Ат-Тадамун и Ярмук. Несмотря на большие потери в рядах джихадистов, обстановка на этом направлении остается напряженной, поскольку террористы ИГ продолжают упорное сопротивление, рассчитывая нанести правительственным войскам САР как можно более серьезный урон.

Провинция Алеппо

Дезертир, бежавший из правительственных сил САР в 2012-м году, и на данный момент командир одной из бригад оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) Анас Ибрагим Обейд, более известный под позывным «Абизейд», дал интервью журналистам американского канала Fox News. В ходе беседы он обмолвился о том, что лично передал четыре транспортных средства и военную технику, предоставленную отрядам ССА Соединенными Штатами, террористам «Джебхат ан-Нусры», передает сирийский активист (@Syroid_Hawk). Он также отметил, что из интервью становится понятно — это, скорее всего, произошло в Алеппо в период штурма города силами сирийских войск.

Курдские новостные источники продолжают публиковать данные о преступлениях турецких военных и союзных им сил в Африне, отбитым у курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в марте этого года. Так, согласно информации Twitter-канала (@AzadiRojava), боевики и солдаты армии Турции грабят древние захоронения на старом кладбище Африне. Другой курдский активист тем временем сообщает на своей странице в этой соцсети (@Bosni94), что силы военной операции «Оливковая ветвь» также разбирают железнодорожные пути, пролегающие чуть к северу от главного города кантона.

Провинция Дейр-эз-Зор

По сведениям информационного ресурса в Twitter (@Syria_Hezb_Iran), к югу от города Дейр-эз-Зор все чаще отмечаются попытки боевиков ИГИЛ перейти с восточного берега реки Евфрат на западный. Они предпринимаются преимущественно в ночное время. Кроме того, фиксировались очередные обстрелы позиций САА и контролируемых армией САР населенных пунктов со стороны восточного побережья. Особенно активны остатки бандгрупп ИГ в районах городов Аш-Шафаа, Абу Хасан и Аль-Кашма. Предполагается, что в ближайшее время террористы могут попытаться атаковать поселения Ар-Рамади, Аббас и Сбехан на западном берегу. В частности, не исключены нападения и диверсии на объектах сирийской армии в этом районе, в том числе с применением террористов-смертников. При этом участие в возможном контрнаступлении «Исламского государства» также могут принять остатки бандформирований, укрывающихся в пустынной местности на юго-западе провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Идлиб

В северных районах провинции Идлиб между боевиками исламистских коалиций «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия» вновь вспыхнули ожесточенные столкновения, передает в Twitter (@PamSpencer) местный активист. Предполагается, что поводом для возобновления противостояния между террористами послужила недавняя атака неизвестных боевиков на город Ариха, подконтрольный силам «Джебхат Фатх аш-Шам». Главари «Ан-Нусры» уверены, что нападение было спланировано и проведено членами «Ахрар аш-Шам» или «Нур ад-Дин аз-Зенки». Стоит отметить, что ранее все эти группировки выступали единым фронтом против сирийских войск, однако после поражения в Алеппо в их рядах вспыхнули крупные междоусобицы. С тех пор джихадисты не перестают путем вооруженной конфронтации делить территории в оккупированных районах провинций Идлиб, Алеппо и других регионов.

Провинция Хама

В городе Акраб, расположенном на юге провинции Хама у самой границы с соседним Хомсом, прошло торжественное мероприятие, посвященное освобождению населенного пункта и всего региона от оккупации вооруженных исламистских формирований. Эти территории входили внутрь Растанского котла — анклава так называемой вооруженной оппозиции, который был полностью ликвидирован несколько дней назад. В мероприятии принял участие губернатор Хамы Мухаммад Аль-Хаззури. К празднику также присоединились многие жители Акраба и соседних поселков, военнослужащие САА и представители правительства САР. Над зданием администрации города был торжественно поднят сирийский государственный флаг. Напомним, боевики добровольно сдали все территории Растанского котла после переговоров с российским Центром по примирению враждующих сторон и официальным Дамаском. Затем они направились частично в Идлиб, частично — на северо-восток провинции Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)