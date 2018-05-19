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Сирия новости 19 мая 07.00: боевики ИГ перебираются на западный берег Евфрата, новые бои террористов в Идлибе
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    Сирия новости 19 мая 07.00: боевики ИГ перебираются на западный берег Евфрата, новые бои террористов в Идлибе

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    ИГИЛ

    Сирия, 19 мая. Боевики ИГ1 перебираются на западный берег Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор и обстреливают позиции САА на этом направлении. На севере Идлиба возобновились бои между «Джебхат ан-Нусрой»1*** и «Джебхат Тахрир Сурией». Курды обвинили турецких солдат в мародерстве в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили больше 220 террористов ИГИЛ1 за последний месяц на юге Дамаска; отпраздновали освобождение территорий на юге Хамы и севере Хомса в городе Акраб.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ): перебрасывает остатки своих отрядов на западный берег Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор и обстреливают позиции САА в этом районе; продолжает  удерживать части пригородов Ярмук и Хаджар Аль-Асвад на южной окраине Дамаска.

    Сирийская свободная армия** (ССА): призналась, что передавала вооружение, полученное от США, террористам «Ан-Нусры» в Алеппо.

    Курды: обвинили турецких военных и их союзников в разграблении древних захоронений в Африне и разборе железнодорожных путей к северу от города.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): вновь столкнулась с отрядами «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки» на севере провинции Идлиб.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    По данным военного источника на его странице в сети Twitter (@Dannymakkisyria), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) за последний месяц ликвидировали как минимум 227 террористов «Исламского государства» в ходе освободительной операции в южных предместьях Дамаска. Анклав ИГИЛ уменьшился в несколько раз, однако боевики продолжают удерживать ряд кварталов на севере пригорода Хаджар Аль-Асвад и на юге районов Ат-Тадамун и Ярмук. Несмотря на большие потери в рядах джихадистов, обстановка на этом направлении остается напряженной, поскольку террористы ИГ продолжают упорное сопротивление, рассчитывая нанести правительственным войскам САР как можно более серьезный урон.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Дезертир, бежавший из правительственных сил САР в 2012-м году, и на данный момент командир одной из бригад оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) Анас Ибрагим Обейд, более известный под позывным «Абизейд», дал интервью журналистам американского канала Fox News. В ходе беседы он обмолвился о том, что лично передал четыре транспортных средства и военную технику, предоставленную отрядам ССА Соединенными Штатами, террористам «Джебхат ан-Нусры», передает сирийский активист (@Syroid_Hawk). Он также отметил, что из интервью становится понятно — это, скорее всего, произошло в Алеппо в период штурма города силами сирийских войск.

    Курдские новостные источники продолжают публиковать данные о преступлениях турецких военных и союзных им сил в Африне, отбитым у курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в марте этого года. Так, согласно информации Twitter-канала (@AzadiRojava), боевики и солдаты армии Турции грабят древние захоронения на старом кладбище Африне. Другой курдский активист тем временем сообщает на своей странице в этой соцсети (@Bosni94), что силы военной операции «Оливковая ветвь» также разбирают железнодорожные пути, пролегающие чуть к северу от главного города кантона.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    По сведениям информационного ресурса в Twitter (@Syria_Hezb_Iran), к югу от города Дейр-эз-Зор все чаще отмечаются попытки боевиков ИГИЛ перейти с восточного берега реки Евфрат на западный. Они предпринимаются преимущественно в ночное время. Кроме того, фиксировались очередные обстрелы позиций САА и контролируемых армией САР населенных пунктов со стороны восточного побережья. Особенно активны остатки бандгрупп ИГ в районах городов Аш-Шафаа, Абу Хасан и Аль-Кашма. Предполагается, что в ближайшее время террористы могут попытаться атаковать поселения Ар-Рамади, Аббас и Сбехан на западном берегу. В частности, не исключены нападения и диверсии на объектах сирийской армии в этом районе, в том числе с применением террористов-смертников. При этом участие в возможном контрнаступлении «Исламского государства» также могут принять остатки бандформирований, укрывающихся в пустынной местности на юго-западе провинции Дейр-эз-Зор.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    В северных районах провинции Идлиб между боевиками исламистских коалиций «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия» вновь вспыхнули ожесточенные столкновения, передает в Twitter (@PamSpencer) местный активист. Предполагается, что поводом для возобновления противостояния между террористами послужила недавняя атака неизвестных боевиков на город Ариха, подконтрольный силам «Джебхат Фатх аш-Шам». Главари «Ан-Нусры» уверены, что нападение было спланировано и проведено членами «Ахрар аш-Шам» или «Нур ад-Дин аз-Зенки». Стоит отметить, что ранее все эти группировки выступали единым фронтом против сирийских войск, однако после поражения в Алеппо в их рядах вспыхнули крупные междоусобицы. С тех пор джихадисты не перестают путем вооруженной конфронтации делить территории в оккупированных районах провинций Идлиб, Алеппо и других регионов.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    В городе Акраб, расположенном на юге провинции Хама у самой границы с соседним Хомсом, прошло торжественное мероприятие, посвященное освобождению населенного пункта и всего региона от оккупации вооруженных исламистских формирований. Эти территории входили внутрь Растанского котла — анклава так называемой вооруженной оппозиции, который был полностью ликвидирован несколько дней назад. В мероприятии принял участие губернатор Хамы Мухаммад Аль-Хаззури. К празднику также присоединились многие жители Акраба и соседних поселков, военнослужащие САА и представители правительства САР. Над зданием администрации города был торжественно поднят сирийский государственный флаг. Напомним, боевики добровольно сдали все территории Растанского котла после переговоров с российским Центром по примирению враждующих сторон и официальным Дамаском. Затем они направились частично в Идлиб, частично — на северо-восток провинции Алеппо.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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