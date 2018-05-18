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«Так чей же Львов?»: Порошенко ответили на заявление об «украинском» Крыме и Донбассе
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    «Так чей же Львов?»: Порошенко ответили на заявление об «украинском» Крыме и Донбассе

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    «Так чей же Львов?»: Порошенко ответили на заявление об «украинском» Крыме и Донбассе

    Киев, 18 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. Однако граждане страны с ним не согласились, отметив, что Киев не сумел сохранить полуостров.

    «Крым и Севастополь, Донецкая и Луганская — это Украина! И никак иначе. Слава непокоренному крымскотатарскому народу! Слава Украине!» — написал Порошенко в Twitter.

    «О чем Вы? Крым  — никак уже не наш! Не смогли сохранить его, просто отдали и все. Просто пустые слова. А как обидно, свободно теперь ни отдохнуть на море, ни к родственникам съездить»,  — ответили Порошенко в комментариях.

    «Кстати, Петро, забыл вот что спросить  — а твой сынишка, герой АТО который, он в каком котле служил?»  — спросил пользователь с ником УкроинскийКасманафт в ответ на заявление Порошенко об «украинском» Донбассе.

    «Украинскую Кубань забыл! А вообще ты дело ведешь к украинской Колыме. Рулить там, конечно, не будете, но будет вас там большинство», — пошутил другой юзер.

    «Крым был есть и будет Россия! Крымчане больше не позволят, чтобы нашу землю топтал сапог украинского оккупанта! Ведь украина умудрилась за годы оккупации Крыма превратить процветающий богатый край в нищий разоренный провинциальный дотационный регион!» — возмущается Andrey Wishnickiy‏.

    «В 1939 году во Львове было только 10% украинцев, — напоминает Nie oddamy Kresów‏. — Львов был создан на землях, населенных ледзянами, большинство из которых почти всегда были поляками, большую часть времени принадлежал Польше. Так чей же Львов? Польский или украинский?»

    Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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