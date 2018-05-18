«Так чей же Львов?»: Порошенко ответили на заявление об «украинском» Крыме и Донбассе

Киев, 18 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. Однако граждане страны с ним не согласились, отметив, что Киев не сумел сохранить полуостров.

«Крым и Севастополь, Донецкая и Луганская — это Украина! И никак иначе. Слава непокоренному крымскотатарскому народу! Слава Украине!» — написал Порошенко в Twitter.

Крим і Севастополь, Донеччина та Луганщина – це Україна!

І ніяк інакше.



Слава нескореному кримськотатарському народу!



Слава Україні! pic.twitter.com/Y3wejmhW8y — Петро Порошенко (@poroshenko) May 18, 2018

«О чем Вы? Крым — никак уже не наш! Не смогли сохранить его, просто отдали и все. Просто пустые слова. А как обидно, свободно теперь ни отдохнуть на море, ни к родственникам съездить», — ответили Порошенко в комментариях.

«Кстати, Петро, забыл вот что спросить — а твой сынишка, герой АТО который, он в каком котле служил?» — спросил пользователь с ником УкроинскийКасманафт в ответ на заявление Порошенко об «украинском» Донбассе.

«Украинскую Кубань забыл! А вообще ты дело ведешь к украинской Колыме. Рулить там, конечно, не будете, но будет вас там большинство», — пошутил другой юзер.

«Крым был есть и будет Россия! Крымчане больше не позволят, чтобы нашу землю топтал сапог украинского оккупанта! Ведь украина умудрилась за годы оккупации Крыма превратить процветающий богатый край в нищий разоренный провинциальный дотационный регион!» — возмущается Andrey Wishnickiy‏.

«В 1939 году во Львове было только 10% украинцев, — напоминает Nie oddamy Kresów‏. — Львов был создан на землях, населенных ледзянами, большинство из которых почти всегда были поляками, большую часть времени принадлежал Польше. Так чей же Львов? Польский или украинский?»

A kiedy się skończy okupacja Lwowa? pic.twitter.com/NkGYaO33Lx — Nie oddamy Kresów (@NieoddamyKresow) May 18, 2018

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к РФ.